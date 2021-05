Vendégségben a first ladynél

Végre kinyílt a világ, ezért az Index Sunday Brunch podcastje anyák napján kiszakad a stúdiókörnyezetből. Utunk impozáns helyre, a Sándor-palotába vezet. Most nem mi látunk vendégül valakit, hanem mi leszünk Herczegh Anita vendégei. A kérdezés lehetősége azért persze nálunk marad.

Élünk is a lehetőséggel. Áder János feleségéről, hazánk first ladyjéről, aki ritkán ad interjút, sok minden kiderül. A négygyermekes édesanyát faggatjuk az anyák napjáról, de alaposan kikérdezzük legújabb alapítványáról is, amelyet a Covid-árvák megsegítésére hívott életre, s amelyet 5 millió forinttal a magánvagyonából indított útjára.

Tartsanak velünk május 2-án, vasárnap 8 órától az Index címlapján!