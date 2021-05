Mosolyka színésznőként debütál

Mosolyka? Mintha korábban hallottam volna ezt a nevet. Egy pillanatra elmerengtem, aztán belém csapott a hirtelen jött felismerés villáma: ez „az” a Mosolyka, vagyis Hozleiter Fanny, akit, ha máshol nem, de a televízióban annyiszor láttam. Mosolyka, akinek az életéről most film készült, és aki a nevéhez hűen oly kedves szavakkal illetett engem, egy vadidegen embert. Tárcsáztam a levélben mellékelt telefonszámot, az interjú pedig pár perc múlva már le is volt kötve. Megbeszéltük, hogy kivesézzük. Na nem őt, hanem a filmet...

Fanny és férje, Sankó megkapták, hogy a kapcsolatuk utópisztikus, holott hús-vér emberek személyes történetét láthatjuk a filmben. Fanny és Sankó úgy érzik, ők már a születésük előtt megegyeztek egymással, hogy ebben a világban is egy párt fognak alkotni. Megismerkedésük pillanata olyan, mint egy romantikus vígjáték.

Elment előttem Fanny, én pedig azt mondtam magamban, hogy nem megyek oda hozzá, ha úgy kell lennie, ő majd odajön hozzám. Ahogy ezt kimondtam magamban, ő odajött, és megkérdezte, segítenék-e neki. Ezek után nevetve mondtam igent neki. Én fogtam hátul a kerekesszéket, egy másik srác pedig elöl. Ekkor Fanny feje egy kicsit hátrabillent, be a két lábam közé. Odaszóltam neki, hogy „tetszik a kilátás, ugye?” Már akkor flörtöltünk...

Nos, ennek a két hősszerelmes léleknek a megpróbáltatásait és csodáit filmesíti meg a Mosolyka – Majd helyett MOST című kétórás alkotás, amely május 15-én kizárólag online formában Mosolyka és Sankó platformján debütál. A döntés mögött egyszerű – matematikai, pontosabban anyagi – indoklás áll:

Amikor (még) nem voltunk otthon a filmes szakmában, és nem volt rálátásunk arra, hogyan készül el egy film, hogyan zajlik annak a terjesztése, addig biztosak voltunk benne, hogy moziban is vetítjük az alkotásunkat. Azt gondoltuk, hogy a moziteremben szinte eggyé válunk a közönséggel. Aztán szembesültünk vele, hogy a mozi elvinné a bevételünk felét, a forgalmazó a maradék felét... Ha keresel egymillió forintot, abból megmarad kétszázötvenezer, még nem is adóztál, és akkor a többi költségről nem is beszéltünk...