Megérkezett Magyarországra is minden idők egyik legnépszerűbb sorozata, a Jóbarátok új része, vagyis inkább különkiadása. Mivel az HBO-nak hála újra együtt a nagy csapat, azaz egy improvizatív jellegű, spontán, beszélgetős 100 percre összeállnak a Jóbarátok, mi is felültünk a nosztalgiavonatra. Összeszedtünk egy csokornyi híres embert, akik – ha csak pár villanásra is, de – feltűntek a tíz évad alatt.

Több olyan híres színész is van, akik szerepeltek a Jóbarátokban. Van, aki egy cameo erejéig ugrott be, volt színész, aki több részben is felbukkant, de olyan is akadt, aki nem csak egy évadban tűnt fel.

Sokan voltak, akiknek a szerepére majdnem mindenki emlékszik, ilyen például a Rachel húgát alakító Reese Witherspoon, vagy a másik lánytestvér, akit Christina Applegate játszott. Paul Rudd, a romantikus, vicces és szuperkedves pasi, aki meghódította Phoebe szívét, valamint Bruce Willis, aki állítólag azért szerepelt a sorozatban, méghozzá ingyen, mert elbukott egy fogadást Matthew Perryvel. Ám rajtuk kívül még rengeteg ismert arc köszön vissza az évadok során.

Danny DeVito

A 10. évadban tűnt fel az alacsony, köpcös sztriptíztáncos férfi szerepében DeVito, aki akkoriban Jennifer Aniston szomszédja volt, és a színésznő kérdezte meg, lenne-e kedve szerepelni a sorozatban.

Robin Williams és Billy Crystal

A 3. évad egyik epizódjának forgatásán állított be spontán a két színész a stúdióba, akik épp a „szomszédban” dolgoztak együtt az Apák napja című filmen. A Jóbarátok írói és szereplői pedig sikeresen meggyőzték őket, hogy ha már így alakult, legalább vállaljanak egy jelenetet az éppen forgó epizódban.

Freddie Prinze Jr.

Az érzékeny dadus szerepében tűnt fel Freddie Prinze Jr., aki azért kapta meg Sandy szerepét, mert az eredetileg a dadusnak szánt színész, Tom Hanks épp elfoglalt volt, ugyanis filmet forgatott. Prinze Jr. úgy vállalta el a feladatot, hogy az ügynöke a forgatás előtti napon szólt neki a lehetőségről.

Brad Pitt

A 8. évadban szerepelt Brad Pitt a Jóbarátokban, ami azért is maradt emlékezetes felbukkanás, mert karaktere kifejezetten utálta az akkori felesége által alakított Rachelt.

George Clooney és Noah Wyle

Clooney még az 1. évadban ugrott át a Vészhelyzetből egy epizódszerepre sorozatbéli kollégájával, Noah Wyle színésszel, akivel a változatosság kedvéért a Jóbarátokban is orvosokat alakítottak.

Charlie Sheen

Phoebe egyik pasiját alakította a 2. évadban Sheen, aki szerepe szerint egy tengerész, így csak ritkán találkoznak. Ebben az epizódban viszont bárányhimlősek lesznek, így a romantikus program átalakul egy katartikus vakarózássá.

Hugh Laurie

Az emberek retinájába bicegős, szarkasztikus orvosként égett bele, így sokan fel sem ismerték Hugh Laurie-t, aki a 4. évadban bukkant fel Rachel mellett a repülőn. Mondjuk, kedves ebben a karakterben sem volt.

Gary Oldman

A 7. évadban tűnik fel az ezerarcú Gary Oldman, aki karaktere szerint is egy színészt alakít, aki bár kifejezetten tehetséges, beszéd közben folyamatosan köpköd.

Isabella Rossellini

A harmadik évadban játssza saját magát Isabella Rossellini, aki egy életre megtanította, hogy semmilyen listát sem laminálunk.

Winona Ryder

A gyönyörű színésznő Rachel egykori iskolatársát játszotta a 7. évadban, akiről kiderül, hogy egy iskolai bulin elcsattant ártatlan csók miatt még évekkel később sem tudja elfelejteni a kókuszdió-melltartók koccanását.

Helen Hunt

A színésznő csupán pár percig tűnt föl az 1. évadban, mégis zavart keltett a tér-idő kontinuumban. Hunt ugyanis főszerepet játszott a Megőrülök érted című sorozatban, amit szintén akkoriban sugároztak. Ott Lisa Kudrow egy undok, Ursula nevű pincérlányt alakított, akiről Phoebe gonosz ikertestvérét is mintázták. Mikor Hunt belép a Central Perk kávézójába, és Phoebe elsétál mellette, összetéveszti Ursulával, itt fonódik össze a két világ.

Julia Roberts

A híres színésznőt Matthew Perry kérte fel egy epizódszerepre, aki állítólag egy szépen kidolgozott kvantumfizikai esszéért cserébe vállalta a felkérést. A különleges kérésnek Perry és a Jóbarátok írócsapata eleget tett, Roberts pedig beadta a derekát, ami a 2. évadban még kifejezetten nagy dolognak számított.

Sean Penn

A 8. évadban tűnt fel Sean Penn: Ursula pasiját alakította, akibe Phoebe is beleszeret, körülbelül egyből azután, hogy Ursula vőlegénye tévedésből az ő fenekére csap rá.

David Arquette

A Monicát alakító Courteney Cox exférje szintén Ursulához és Phoebe karakteréhez kapcsolódva tűnik fel.

Ben Stiller

A 3. évadban alakítja Stiller Tommyt, a ránézésre egész kedvesnek tűnő karaktert, akiről hamar kiderül, hogy egy agresszív állat, aki mindenkivel üvölt.

Denise Richards

A 7. évadban tűnik fel Monica és Ross dögös unokatesója, aki kivétel nélkül mindenkit elbűvöl. Nem könnyű a gyönyörű nők élete.

Alec Baldwin

A 8. évadban játssza Baldwin Phoebe szuperkedves pasiját, aki mindig vidám és lelkes. Ez is lesz a veszte.

(Borítókép: Reisig Taylor / NBCU Photo Bank / NBCUniversal / Getty Images)