A Margitszigetre költözik nyáron a magyar foci

Június 3-án nyit a Margitszigeti Szabadtéri Színház, akár hajóval is érkezhetünk.

A meleg nyári esték már önmagukban is csodálatosak, hát még akkor, ha mesterségesen megtöltjük varázslattal. Ilyen lehet csillagot nézni a Normafán, csónakázni a Dunán, megnézni egy művészfilmet a Felliniben vagy eltipegni a Margitszigeti Szabadtérire színházazni egyet. Bár a meleg esték még váratnak magukra, a színház június 3-án kinyitja kapuit a Nemzeti Összetartozás Napja emlékesttel, ahol a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Magyar hősök, csaták és szerelmek című előadását láthatják a szabadtéri első fecskéi.

Az idei műsor változatosnak ígérkezik, a nemzeti Filharmonikus Zenekartól kezdve, Demjén koncerten át egészen a Puskás musicalig bezárólag képviseltetik magukat a különböző műfajok, így mindenki megtalálhatja a saját szájízének megfelelő esteket, mikor csinos kis burritoként takaróba csavarba helyet foglalhat a víztorony alatt. Sőt, még Eb-közvetítés is lesz, igaz, ebben az élményben csak azok részesülhetnek, akik a június 19-i Puskás előadásra váltanak jegyet; ők a magyarok és franciák csatáját a színház kivetítőjén keresztül izgulhatják végig.

A klasszikus zene szerelmesei számíthatnak az évfordulósok, Verdi és Mozart műveire, de operákat is hallgathatnak Carmen és Bánk Bán képviseletében. Akik a könnyedebb zenés műfajokra vadásznak, azoknak musical előadások is lesznek, a Puskás mellett labdába rúg még a Kabaré, aminek külön érdekessége, hogy az idén 125 éves Vígszínháznak ez az első előadása ami kiköltözik a sziget szívébe, de a Tesla musical is azon lesz, hogy felrázza a nézőket.

Balett- és táncelőadások is szép számmal helyet kaptak a műsorban, az algériai származású koreográfus, Hervé Koubi Odüsszeia bemutatóval készül, a világhírű orosz balettművész, Szergej Polunyin pedig Raszputyin bőrébe bújik. A klasszikus dallamokon felül jazz, pop és elektronikus zene is felcsendül majd a szigeten, Lotfi Begi egy egész sztárkoszorúval érkezik, az oldalán lép színpadra többek között Rúzsa Magdi, Radics Gigi, Lábas Viki, Császár Előd, Tóth Gabi, Byealex és Pápai Joci.

De lesz Best of Geszti, Dés László és Budapest Bár vagy szimfonikusokkal kísért Caramel és Stanley Jordan Quartet koncert is.

Ingyenes programokból sem lesz hiány, hétvégente mesék, interaktív foglalkozások várják a fiatalokat, a nagyobbak pedig részt vehetnek többek között irodalmi sétákon, vagy a Koraesti térzene programjain. A víztoronyban júniusban a Felszabtér Rajziskola, júliusban a MOME végzős hallgatóinak tárlata lesz.

Bár autóval a szigetre nem lehet behajtani, a gyalog is könnyen megközelíthető színházba a 26-os busszal és retúr színházi hajójárattal is lehet érkezni. A nézőtérre védettségi és személyi azonosságot igazoló kártyával lehet csak belépni.