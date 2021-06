Greta Thunberg megtanult káromkodni

Alig néhány héttel Greta Thunberg háromrészes, a BBC-n debütáló, A Year to Change the World című, a lány egy évét, és a klímaváltozás megállítása érdekében tett erőfeszítéseit nyomon követő minisorozata után újabb kisfilmmel jelentkezett az ifjú klímaaktivista. A For Nature című, ötperces videó olyan témákat is felvet, amelyeket a sorozat nem érint.