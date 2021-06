A kisboltkultúra egy újabb gyöngyszemétől búcsúzhat Budapest lakossága. Ma végleg bezár az V. kerületi Deák Ferenc téren lévő Képesbolt. Az 1977. június 23-án nyitott üzlet több generációt szolgált ki papíráruval, a nyolcvanas évek hangulatát mégsem sikerült levetkőznie. A báját talán éppen ez adta: afféle utolsó bástya volt a plázák térhódítása után.

Az Ápiszok bezárását követően itt még mindig lehetett szagos tollat kapni, vagy olyat, amiben fordítás után apró életképek úszkáltak ide-oda. Sőt ötszínű golyóstollat is be lehetett szerezni, ha valaki ezt hiányolta az emeletes tolltartójából. Meglehetősen komoly választékkal szembesülhettünk ünnepi képeslapokból akkor is, amikor már mindenki leszokott ezek írogatásától, és hiánypótló hely volt olyan tekintetben is, hogy itt már a nyolcvanas évek elején lehetett posztert vásárolni.

9 Galéria: Itt a vége: 44 év után bezár Budapest ikonikus boltja Fotó: Gorondy-Novák Edit / Index

Noha a bolt az utóbb időben már nem tündökölt régi fényében, ezzel együtt jó volt tudni, hogy van. Az üzlet ma kora délután lehúzza a rolót. Az Index megkeresésére az egyik eladó azt mondta, ebben közrejátszott a Covid is.

Itt a vége – válaszolta tömören az Index kérdésére az egyik ott dolgozó eladó, így nem várható, hogy az üzlet máshol, máskor valamilyen formában még a figyelmünket kéri. Az áru java gazdára lelt, a vevők pedig azt is elvitték, ami korábban nem kellett senkinek. Furcsa lesz a tér nélküle.

(Önnek melyik budapesti üzlet bezárása fájt a legjobban a közelmúltból? Írja meg nekünk: indexugyelet@mail.index.hu)

(Borítókép: Gorondy-Novák Edit / Index)