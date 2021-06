Yoko Ono volt párja kicsipkézi Szent István intelmeit a Várban

A magyar születésű, de a hetvenes évek óta világpolgár képzőművész a „múlt és jelen, tradíció és értékmentés összefüggésében idézi fel Szent István király szellemi örökségét, államalapításának időtálló eredményeit. A helyiséghez kapcsolódó művészi alkotásban a kortárs művészeten keresztül, a képzőművészet eszközeivel mutatja be az államalapító király intelmeit. Az installáció megalkotásához hazai ékszerészek és bronzöntők segítségét kérte, de megjelenik benne a csipke is” – olvasható a Várkapitányság közleményében.

Havadtőy Sámuel, aki a nagyvilágban Sam Havadtoy néven vált ismertté, 1952-ben született Londonban. Szülei ott élő magyarok voltak, de mint erről Havadtőy többször is mesélt, édesapja komolyan vette a Nyugaton élő magyarokat hazacsábító kommunista propagandát. A családfő úgy döntött, hogy visszatérnek Magyarországra. Minderre közvetlenül az 1956-os forradalom kitörése előtt kerítettek sort.

Sámuel elvben rendelkezett brit állampolgársággal, de ezt a szocialista Magyarországon nem vették figyelembe, így útlevelet nem adtak neki, külföldre eleve nem is utazhatott. Ő persze vissza akart térni Angliába vagy bárhová Nyugatra, így végül kalandos körülmények között, 1971-ben sikerült emigrálnia.

Londonban több kanyar után egy műkereskedőnél talált munkát, majd néhány év múlva New Yorkba költözött. Belevágott egy lakberendezéssel foglalkozó üzletbe, ahol összeismerkedett a boltjába betérő John Lennonnal és Yoko Onóval. Ismeretségük baráti munkaviszonnyá alakult, a művész házaspár több nagyszabású feladattal is megbízta.

Lennon halála után Havadtőy és Yoko Ono kapcsolata szorosabbá vált, több mint húsz évig éltek együtt.

Havadtőy sztárok otthonait, nyaralóit rendezte be, de őt magát is érdekelni kezdte a képzőművészet. Baráti viszonyba került Warhollal, Haringgel, George Condóval, Donald Baechlerrel, a New York-i művészlegendákkal.

Alkotásaiban gyakran használja a kézzel vert csipkét, amely anyagként is izgalmas számára és gyermekkori magyarországi emlékeit is felidézi. A nyolcvanas évek óta egyre gyakrabban tért vissza Magyarországra, 1992-ben Budapesten megalapította a Galéria 56-ot.

Műveiből világszerte rendeznek kiállításokat. Néhány éve Ferenc pápa monzai látogatásának alkalmából készített alkotásából a Szentatya is rendelt egy másolatot.

A Szent István-terem és a hozzá kapcsolódó installáció augusztus 20-tól várja a nagyközönséget, az első napokban belépő nélkül.

(Borítókép: Havadtőy Sámuel. Fotó: Nemzeti Hauszmann Program / Facebook)