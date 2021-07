Betonozzuk le a Dunát és minden vegán egyen méhet

Első témánk egy vendégünkhöz közel álló jelenség, az otthon világhírű szakácsok voltak, vagyis az általuk kitett borzalmasan amatőr módon megstylingolt kajás képek. Benit ez idegesíti fel, hiszen azok, akik valóban jól főznek, nem dicsekednek vele úgy, mint azok, akik rosszul. Beni például hosszú levélben okosította ki Barnát egy ilyen posztja miatt, a levelet – aminek egyébként minden szava igaz – az adásban hallhatjátok.

Gasztro vonalon maradva, Márkót az bosszantja fel, amikor emberek, jelezvén nagyvonalúságukat,

MUTATÓBA HAGYNAK A TÁNYÉRON EGY UTOLSÓ FALATOT.

Két iskola van, etikettből mindent megenni, vagy illemből otthagyni egy falatot. Vajon minél többet költ valaki ételre, annál többet kell hagynia a tányérján? Felmerült az is, hogy a legjobb falatot az étkezés elejére, vagy legvégére kell-e hagyni? A nagykönyv ugyanis azt mondja, ha az étkezés legelején megesszük a legjobb falatot, akkor onnantól mindig a tányéron lévő lehető legjobbat esszük az étkezés végéig.

KINEK NE LENNE ISMERŐS A FOLYAMATOS HARC A BETÖRŐ, BEHORPADÓ TELEFON KIJELZŐKKEL?

Beni készülékeivel is rendszeresen megtörténik a lehető legrosszabb, ezért amikor új készüléket vásárolt, beruházott egy olyan tokra, ami az eladó elmondása szerint a pokol legmélyebb bugyrai ellen is véd. Fel is övezte telefonját ezzel az extra, kerámiafóliával ellátott, vastag tokkal. Ezek után húsz centiméterről leesve, lyukasra tört a készülék. A toknak legalább semmi baja nem esett.

Beni arról mesélt, hogy az egyik barátja, a legújabb veganizmusról szóló dokumentumfilm megnézése után, kizárólag Pick szalámira redukálta a húsfogyasztását. Márkó ezen a héten a veganizmusról forgatott videót.

De ha már a bolygó megmentéséről beszélünk, felvetődött a Fidelitas méhlegelő irtása is. A túlbuzgó csapat, aki összekeverte a politikát a kertgondozással és

ELEKTROMOS KASZÁKKAL ESETT NEKI A MÉHLEGELŐNEK.

Minket is megihletett ez a fajta otromba praktikusság. Ezen az ügyön felbuzdulva Márkó azt javasolta, hogy betonozzuk le a Dunát és tegyünk rá egy tizenkét sávos autópályát. Barna azt vetette föl, hogy dózeroljuk le a margitszigeti fákat és szórjuk fel murvával, így sokkal könnyebben át lehetne jutni a szigeten. Felmerült az is, hogy a budapesti kátyúkat fókabébikkel tömjük be, vagy, hogy a légkondik külső egységeikhez tegyünk még egy légkondit, ami a kiáramló meleget hűti majd le. De azt az opciót se vetjük el, hogy az emberek gondolkozzanak mielőtt nekiesnek a természetnek. A legújabb adást YouTubeon, és Spotifyon is meghallgathatjátok.