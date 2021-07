Müller Péter Sziámi új pártot javasol

Másfél éves szünet után először hallható élőben Budapesten a Müller Péter Sziámi AndFriends formáció. A szombati koncerten bemutatják a Melyik oldalra állsz című új dalt is, melyben a szerző Szerelmes Párt alapítását javasolja.

„Végre valódi nézők, vége a maszkabálnak. Vidéken már megy a turné, de Pesten ez lesz az első élő koncert, Covid után szabadon” – örvendezik a költői zenész, aki alkalmi meghívó verset is írt a szombati koncert kapcsán:

VERS MOSTANRA – SZOMBATI BARÁTOK

Se beoltva, se betojva/ nem kell lenned szombat este:/jöhetsz a Városmajorba este 7-re az AndFriends-re! A koncerten vendég lesz majd/Thuróczy Szabolcs, Ónodi Eszter/meg a Bongor, akikkel közös/számunk is készül most az egyszer.

Az idősebbeknek se kell abbahagyni, azok is eljöhetnek, akik nem szívesen állnak, vagy táncolnak végig egy bulit, mert a Városmajori Szabadtéri Színpad számozott ülőhelyein kényelmesen élvezhetik a zenét. A bejutáshoz már nem kell maszk és védettségi igazolvány – pontosítja a rímes információkat Sziámi, majd prózában is megerősíti a vendéglistát:

„Aranyéletünk lesz, mert Ónody Eszter és Thuróczy Szabolcs is énekel a színpadon, továbbá a kiváló szabadkai Bongor zenekar is játszik velünk szombat este.”

Kiderül, hogy a klasszikus repertoár mellett új dalokat is játszanak is. Ilyen például a Melyik oldalra állsz is, amit a Bongorral közösen adnak elő.

„Ez egy elég ironikus dal – avat be a részletekbe az évtizedek óta megújuló energiával pörgő zenész. – Először valami politikai izének tűnhet a szöveg, de nem az. Nem jelöl ki irányt, inkább egy emberi dilemmáról szól. Olyasmiről, hogy az emberek nagy többsége kénytelen benyalni azért, hogy életben maradjon.”

Az Index olvasói számára elárulja a refrént:

Ettél a tenyerükből?

Vettél a kenyerükből?

Most már az övék vagy egészen,

Egészen mindegy,

hogy melyiknek dalolsz,

vonakodva, vagy serényen.

Mi az ami ott van?

Mi az, ami itt nincs?

Kaphatsz egy morzsát belőle,

Csak van az a falat,

ami a torkodon akad,

hát számítsd ki gondosan előre,

hogy melyik oldalra állsz!

Melyik oldalra állsz?

Nem kaptam felhatalmazást az egész szöveg előzetes közlésére, de a végén mindenesetre van egy megfontolandó tanács:

Ha meg akarják mondani, hogy mikor, hova állhatsz, te alapíts inkább egy Szerelmes Párt(ot)

A többit szombaton este, élőben.

(Borítókép: Fancsi Burghardt)