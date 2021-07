Hányszor kell még meghalnia Amy Winehousenak?

Július 23-án lesz tíz éve, hogy korunk – minden túlzás nélkül – talán legtehetségesebb énekesnője, Amy Winehouse meghalt. A brit csillag életéről 2015-ben Asif Kapadia rendezésében Oscar-díjas dokumentumfilm készült, ám az alkotás nem nyerte el Winehouse szüleinek tetszését, mondván, hogy befeketítette őket: a nagyközönség a film hatására Amy apját, Mitch Winehouse-t okolta lánya haláláért.

Hamarosan új színben láthatjuk a tíz éve tragikusan fiatalon elhunyt művésznő életét, az MTV készülő dokumentumfilmje legalábbis ezt ígéri. Az Amy Winehouse & Me: Dionne’s Story című alkotás soha nem látott archív felvételekből, valamint Winehouse imádott keresztlánya, Dionne Bromfield szavaiból táplálkozik. A személyes sztorikon keresztül a néző közelebbről is megismerheti a néhai Grammy-díjas előadónak a nagyközönség előtt ismeretlen arcát.

Az Amy Winehouse & Me: Dionne’s Story című alkotásban Winehouse keresztlánya, a maga is soulénekes-dalszerző Dionne Bromfield perspektívájából pillanthatunk be a 27 évesen eltávozott sztár személyes életébe, a reflektorfényen kívül zajló múltjába. A dokumentumfilmben exkluzív felvételeken és beszámolókon keresztül ismerhetjük meg a két énekesnőt összefűző megbonthatatlan köteléket. Bromfield most először nyilatkozik az énekesnő halála utáni időszakról, továbbá beszél a közösen átélt magasságokról és mélységekről is.

El sem tudom mondani, milyen pozitív hatással volt rám ez az egész. Végre továbbléphetek a karrieremben, tudván, hogy olyan érzéseket dolgoztam fel, amelyeket évekig eltemettem magamban

– nyilatkozta a produkció kapcsán Dionne, aki reméli, hogy a dokumentumfilm által a rajongók is megismerhetik csodálatos keresztanyját.

Amy Winehouse igazi ikon volt, akinek tehetsége világszerte inspirálta a művészeket és a rajongókat. Az MTV globális lehetőséget biztosított számára, így miénk a megtiszteltetés, hogy Dionne-nal közösen dolgozhatunk a projekten. Megosztjuk megható történetét, valamint reflektorfénybe helyezzük hihetetlen életét, örökségét és a zenei kultúrára gyakorolt hatását

– tette hozzá Kerry Taylor, az MTV Entertainment Group nemzetközi igazgatója.

A dokumentumfilm az énekesnő halálának évfordulóján debütál: július 23-tól az MTV nemzetközi csatornái, valamint egyes országokban a Paramount+ sugározza.

Amy anyja sem ül ölbe tett kézzel

Janis Winehouse is egy új dokumentumfilmmel készül lánya halálának tizedik évfordulójára: az Amy Winehouse: 10 Years On című film a BBC Two és a BBC Music megbízásából készül, és az édesanya szemszögéből mutatja be az eseményeket. Az, hogy ez az alkotás már a harmadik, Amy életét archív felvételekkel bemutató film lesz, felveti a kérdést: hogyan és miért maradhatott fent ennyi mindeddig ismeretlen film- és hanganyag? Vajon tudnak-e még újat mutatni ezek a videók?

