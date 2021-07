Löttyintőssel és Icukával kipróbáltuk az absztinensek fröccsét

Aki már valaha rendelt legalább egy fröccsöt életében, biztosan találkozott azzal a jelenséggel, hogy még a pultban robotolók sem tudják sokszor, milyen arányokban kell összeönteni a bort és a szódát. A fröccsnek annyiféle variációja létezik.

Viszont azok, akik kipróbálják a Fröccs nevű játékot, egy életre megtanulják a fröccsök bor és szóda arányait.

A Fröccs Hajnóczy Soma bűvész első, saját fejlesztésű társasa. Kifejezetten profi, szórakoztató és vicces játék. Bár a doboz alkoholtartalma miatt 18-as karikát kapott, a társas könnyen játszható nagyobbacska gyerekekkel, így családi nyaralások nagy megmentője lehet, ám baráti társaságokban biztos, hogy a piknikkosár alapkellékévé válik.

Már amennyiben valaki szereti a partijátékokat, amiknek egyik sajátja az, hogy nem a csupán a győzelmünkre kell koncentrálni, hanem a többiek szívatása is főszerepet kap. Ám amitől ez a tulajdonsága mégis kiemelkedik a Bears vs. Babies, illetve az Unikornisok, a rémes ménes közül, ahol a szívatás maga a játék esszenciája, az a tárgyalás szabadsága.

Soma ugyanis úgy alkotta meg a szabályokat, hogy ha kapunk egy kártyát, ami kilöttyintené poharunkból a szódát, vagy amennyiben az üres, széttörné azt, nem kell egyből elfogadnunk a sorsunkat és beállni a mártír szerepébe: kibeszélhetjük magunkat a szívatás alól.

Ez pedig megváltoztatja a társas dinamikáját, hiszen az függ a játékosok beszélőkéjétől, viszonyától és kedvétől is. De az alkudozásnak is megvannak a szabályai: ha leraknak elénk egy lapot, ami egy deci bort kiöntene a poharunkból, nem kell elvállalnunk egy hétig a mosogatást; vagy hogy kicseréljük a forgácsot a tucatnyi hörcsög alatt, hanem olyan dolgokkal lehet alkudozni, amik a játék részét képezik.

Például: ha megkegyelmeznek a deci zöldveltelininek, akkor cserébe adunk szódát a poharukba, és az illetőt két körön keresztül nem szívatjuk vissza.

Ezt a másik fél elfogadja vagy nem, viszont ügyes alkudozás eredményeként sokkal nagyobb előnyre tehetünk szert, mintha a kártya eredeti funkciója ért volna célt. Viszont ha az alkudozás nem működik, a húzópakliban el van rejtve néhány diszkrét „kabbe” kártya, aminek kijátszásával megúszhatjuk a szívatást és az alkudozást is.

A szabályok könnyen értelmezhetők és tanulhatók, a lényeg pedig az, hogy különböző fröccsöket keverjünk és adjunk el. Ha a húzópakli elfogy, a játék a kör befejeztével véget ér, győztes pedig az lesz, aki a legtöbb pontért tudta értékesíteni portékáját.

Különböző nagyságú poharak vannak, amikbe bort és szódát kell kevernünk, háromféle bortípus pedig különböző áron fut. Az üres poharak pénzbe kerülnek, pénzt viszont csak boreladásból, vagy a másiktól elcsent borravalóval tudunk szerezni.

A játék két gyengesége az imént taglalt dolgokból adódik. A játék vége felé sokszor hatalmas számolások veszik el a hangsúlyt a könnyed játékélményről, ha többen játszanak tényleg kevés különbségen múlhat a rangsor. Másrészt pont az alkudozás az, ami messze a játék legjobb része, de áteshetünk a ló b oldalára, amitől szintén a könnyed és gyors játékélmény csorbulhat.

A társas humora a maga visszafogottságában kiváló, a karakterek remek grafikája és leírása megalapozza a hangulatot. Minden karakter más képességekkel rendelkezik, ezek ráadásul egyensúlyban vannak. Ott van például a Löttyintős, amit a grafikus Hajnóczyról formázott, s aki képessége szerint lapokat tud átmozgatni a poharába, körönként egyszer. Vagy itt van a retro díva Icuka, aki egy kártya eldobásával bármikor eladhat fröccsöt, amit szabály szerint mindig csak a saját első akciónkként tehetünk meg. De ne feledkezzünk meg a sarki Jézusról sem, aki fröccseladásnál gond nélkül változtat egy deci szódából ugyanannyi bort, és ott van Böske, a Rettentő is, aki minden ellene irányuló szívatás kártyát ki tud védeni bármilyen lap eldobásával.

Hajnóczy Soma saját YouTube-csatornájára egy videót is feltöltött, ahol impozáns társasággal próbálja ki a játékot: Mucsi Zoltán, Csuja Imre, Badár Sándor láthatóan megtalálta magát a bűvész partijátékában. Még azt is megmutatták, hogy az is lehet mókás, ha az ember csak kívülről szemlél egy társasozó társaságot.

A játékot 2-6 fő játszhatja. Két személy esetén a szabályok kicsit módosulnak, például a felek két lap helyett hármat húznak, illetve akadnak karakterek, akik kétfős változatnál kiesnek. De ahogyan a legtöbb partijátékra, erre is igaz, hogy a dinamika és az élvezhetőség miatt többen játszani jó. Így már az alkudozásnak is nagyobb a tétje.

A design egyszerre buherál modern színekkel és retrónak ható karakterekkel, így nosztalgikus érzetet sugároz, amit mégis az újdonság varázsa egészít ki.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)