Színesben és fekete-fehérben is jön Fabricius Gábor első nagyjátékfilmje

Rendhagyó módon Fabricius Gábor első nagyjátékfilmje, az Eltörölni Frankot fekete-fehér és színes verzióban is látható majd a mozikban. A világ a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon, 2021. szeptember 5-én, a Critics' Week szekcióban, fekete-fehérben ismerheti meg a Kádár-kor politikai pszichiátriáját Fabricius filmjéből. A magyar mozikban, a Mozinet forgalmazásában, október 7-én mutatják be a filmet színes verzióban, de a hazai art mozik fekete-fehérben is vetítik majd az Eltörölni Frankot c. alkotást.