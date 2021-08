Egyre többen vallanak Perjés János ellen: repülő vasszék, elmaradt fizetések

Ahogy azt az Index is megírta, 2021. augusztus 10-én a Független Előadó-Művészeti Szövetség (FESZ) közleményben tudatta, hogy a Spirit Színház Nonprofit Kft.-t kizárták tagjaik közül. Ennek oka, hogy több személy is verbális abúzusról, kisebb súlyú fizikai erőszakról és fenyegetésről tett panaszt az alapító igazgató ellen.

A FESZ ezeket a bejelentéseket a 2019-ben készült eljárási eljárási rend alapján vizsgálta ki, és a bizonyítékok és a beszámolók alapján a vizsgálóbizottság javaslatára az a döntés született, hogy a Spirit Színház Nonprofit KFT-t kizárják tagjaik közül.

A hírt követően felkerestük Perjés Jánost, aki azt válaszolta, hogy külföldön tölti szabadságát, így nem kíván nyilatkozni, legkorábban két hét múlva keressük, az ATV-nek mégis reagált az esetről. Azt nyilatkozta, hogy a döntés az ő meghallgatása nélkül született, a színházat már előbb kiléptették a szövetségből, minthogy kizárták volna, illetve a szövetség nem küldött neki írásos dokumentumot a vádakról.

Felkerestük Dr. Rihay-Kovács Zitát, a Biztonságos Terek Projekt létrehozásában is közreműködő Független Előadó-művészeti Szövetség ügyvezető titkárát. Többek között arra voltunk kíváncsiak, hogy:

Beidézték-e Perjés Jánost az etikai bizottság elé, elment-e és meghallgatták-e az érintett ügyekkel kapcsolatban,

összesen hány panasz érkezett,

mire vonatkoznak ezek a panaszok,

tudnak-e olyan esetről, amikor Perjés János, illetve a Spirit Színház nem fizette ki a szerződésben szereplő fizetéseket,

igaz-e, hogy több szerződés eleve érvénytelen volt, mert Perjés János írta alá a dokumentumokat, aki vezető tisztségviselői tevékenységtől eltiltva ezt nem tehette volna meg,

illetve arra is kíváncsiak voltunk, hogy mit jelent, hogy Perjés János a Spirit Színház Nonprofit KFT. vezető tisztségviselői tevékenységtől való eltiltás hatálya alatt áll?

Ezen kívül kértük, hogy reagáljanak Perjés ATV-s nyilatkozatának főbb pontjaira is.

Rihay-Kovács Zita válaszából megtudtuk (innentől kezdve a történetet úgy adjuk közre, ahogyan a FESZ találkozott vele, s ha Perjés János válaszol kérdéseinkre, az ő verzióját is közöljük), hogy az első panasz 2020. augusztusában érkezett a szervezethez, és egy akkori esetről volt szó, de később több olyan bejelentés is volt, ami 2018-tól kezdődő eseményekről számolt be. A szervezet 2021. március 18-án e-mailben értesítette Perjés Jánost és Czeizel Gábort mint az érintett tagszervezet ügyvezetőjét az eljárásról, egészen addig az egymást követően érkező panaszosok meghallgatását folytatták le, illetve véglegesítették a meghallgatások jegyzőkönyveit. Ebben a levélben tájékoztatták a két férfit, hogy a járványhelyzetre való tekintettel előre egyeztetett időpontban ZOOM-on vagy írásban reagálhatnak a panaszokra, kifejthetik álláspontjukat. Perjés János még aznap válaszolt, együttműködését fejezte ki, és írásban kívánt reagálni.

Pár nappal később az érintettek hozzájárulásával elküldték Perjésnek a panaszokat. Perjés ezek után elkérte a FESZ alapszabályát és az eljárás lefolytatására vonatkozó felhatalmazást, amit egy nappal később meg is kapott. 2021. március 29-én e-mailben közölte a szervezettel, hogy a folyamatban lévő hatósági eljárások lezárásáig az etikai eljárásban nem kíván részt venni, és vitatta az eljárás lefolytatásának jogszerűségét. Ha az eljárásban együttműködik, a meghallgatások jegyzőkönyveibe az eljárásrend alapján betekinthetett volna. Ezek után a szervezet elküldte Czeizel Gábornak a kizárási eljárás megindításáról szóló elnökségi határozatot, majd Perjés Jánosnak a vizsgálati jelentést, aki válaszában jelezte többek között, hogy pert fog indítani, továbbá hogy a Spirit Színház kilép a FESZ-ből.

Ám a képviselő részéről kilépési nyilatkozat nem érkezett.

A FESZ-hez összesen hat olyan személy panasza érkezett, akik nevüket is vállalták az eljárásban, az augusztus 10-i közlemény után pedig még két újabb bejelentés is érkezett a szervezethez.

A kérdésünkre, hogy mit takartak ezek a panaszok, egy konkrétabb példát is említettek:

Az egyik érintett arról számolt be a szervezetnek, hogy Perjés János mellbe taszította egy alkalommal. Ezen kívül Többen számoltak be arról, hogy Perjés vasszéket hajított az egyik dolgozó felé.

A panaszokkal kapcsolatban a FESZ azt is közölte, hogy az állításokat alátámasztotta, hogy többen állították ugyanazt egymástól függetlenül, vagy az állítások tartalmát írásos bizonyíték vagy hangfelvétel igazolta.

A birtokunkba jutott információk alapján Perjés János többször került olyan helyzetbe, mikor nem fizette ki azokat a színészeket, akiket felkért bizonyos szerepekre, vagy csak késve fizetett. Mint kiderült, az általa aláírt szerződések több esetben érvénytelenek voltak, mert Perjés János 2017. június közepe óta el van tiltva vezetői tisztségétől. (Erről bővebb tájékoztatást az egyesület sem tudott a rendelkezésünkre bocsátani, a pontos indokot ők sem tudják, csak hogy az egyik, Perjés tulajdonában álló cég kényszertörlése miatt rendelték el. Viszont felhívták a figyelmünket arra, hogy az eltiltás ténye hozzáférhető a cégnyilvántartás nyilvános adatai között.)

Perjés János és Czeizel Gábor a kizárásra reagálva közleményt juttatott el a Fidelio oldalára, amiben a következőt írták:

Sajnálatosnak és elgondolkodtatónak tartjuk, hogy a FESZ, mint szervezet, és melynek képviselői tíz év alatt egyszer sem tisztelték meg a színházat jelenlétükkel, megalapozatlan rágalmaknak hitelt adva megpróbál hatóságként fellépni és kész tényként tálal anonim feltételezéseket. Célzott hadjáratnak tartjuk, ami különösen romboló egy covid járvány idején, amikor a magánszínház a létéért, és a felvállalt kulturális küldetéséért küzd. Amennyiben bármely pont, amit feltételeznek, valós lenne, akkor a benne szereplők hivatalos útra terelték volna, nem egy olyan szervezet képviselői elé, akik esetlegesen döntéshozók pályázatok elbírálásánál, ami enyhén szólva aggályos.

A Független Előadó-Művészeti Szövetségtől megkérdeztük, hogy vannak-e olyan személyek a panaszosok között, akik tettek feljelentést Perjés János és/vagy a Spirit Színház Nonprofit KFT. ellen, amire a FESZ válasza az volt, hogy munkaügyi és polgári peres eljárásokról van tudomásuk.

(Borítókép: Perjés János. Fotó: Kallos Bea / MTI)