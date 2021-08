Ez a fajta pompa mindenkit érdekel

A Budavári Palota első, eredeti formájában helyreállított történelmi terét óriási érdeklődés övezte már a megnyitás napján. A látogatók hosszú sorokban várakoztak, az összes, közel félórás tárlatvezetés megtelt, sőt a szervezők a tervezetteken felül is indítottak csoportokat. A Szent István-termet és a hozzá tartozó kiállítást a szűk befogadóképesség ellenére egy nap alatt több mint ezren tekintették meg, de még ennél is többen lettek volna rá kíváncsiak a helyszínen. Az újjászületett terem augusztus végéig ingyenesen, foglalás nélkül is látogatható.