Kásás Tamás könyvet ír, jobban érdekli, hogy milyen ember, mint a három olimpiai arany

Kásás Tamás 2012-ben szögre akasztotta az úszónadrágot, miután a londoni olimpián ötödikek lettek a magyar vízilabda-válogatottal. Mikor kijött a medencéből, egy dolog fogalmazódott meg benne, hogy otthagyja a pályát, még akkor is, ha nem tudja, mit szeretne pontosan csinálni, de bízott benne, hogy

vár rá más is, mint az örök klórszag.

A háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, ellentétben a Kemény-korszak legtöbb játékosával, valóban kerüli a medencét, ahogy a nyilvánosságot is, de most D. Tóth Kriszta mégis elvitte magával egy körre. Beszélgettek vegánságról, könyvírásról és arról, hogy nem a három arany határozza meg az embert.

Utoljára 2017-ben fogott labdát a vízilabda-masters-világbajnokságon, viszont régi válogatottbeli csapattársaival azóta is tudnak egymásról, nem is volt és azóta sincs köztük rivalizálás és féltékenység.

Valószínűleg azért is voltunk elég sikeresek, mert akkor sem volt jellemző ránk, hogy irigyek lettünk volna a másikra, ha esetleg jobban játszott, vagy több figyelmet kapott a médiában. Ez most is ugyanígy van, köztünk ez a kötelék megmarad, valami összeköt minket életünk végéig.