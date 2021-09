Mihalik Enikőnek most nagyon sok édesanya lehet hálás

A vlog, még ha nem is túl mozgalmas, és csak abból áll, hogy valaki ül a kamera előtt és mesél, egy nagyon személyes műfaj lehet. Persze ez függ a videót készítőtől is. Ha túl sok részletbe avat be, akkor a néző könnyen érezheti magát úgy, mintha egy haverral beszélgetne, ami bár sok magányos videónézőnek nyújthat támaszt, viszont így a videós a saját magánéletéből gyárt tartalmat, ami pedig kérdéses, hogy mennyire közérdekű, illetve egészséges számára hosszútávon.

A másik véglet, mikor semmitmondó, de mozgalmas videót rak össze a vlogger, ahol a képi világ veszi át a főszerepet a tartalom felett. Kevés olyan videós van, aki ezt a közlési formát a leginkább ideálisan képes használni, egyensúlyba helyezve a mondanivalót a látvánnyal. Itthon a műfaj koronázatlan királya Magyarósi Csaba.

Viszont ez nem jelenti azt, hogy a másik két véglet nem termel kincseket. Ebben a mérleg nyelve kifejezetten a leülős, beszélgetős tartalom felé hajlik, hiszen a mondanivaló szerencsére még mindig jobban érdekli a közönséget, mint pár szép felvétel.

Mihalik Enikő az, aki rendszeresen használja ezt a formáját a tartalomkészítésnek, legutóbb kislányának születését mesélte el a nagyérdeműnek. Viszont most feltöltött egy videót, ami mellett nem tudunk szó nélkül elmenni.

A húsz perces videóban, aminek felvételét többször meg kellett szakítania, mikor hívta az anyai kötelesség, arról mesél, hogy mi történt vele az elmúlt hetekben, mióta megszületett kislánya. Bár beszámolóját azzal kezdi, hogy őt is meglepte, de vékonyabb, mint a terhessége előtt, ez ne riassza el azokat az édesanyákat, akik pont ennek ellenkezőjéről tudnak beszámolni, mert az átfogó téma nem ez, csupán egy tény, amit Mihalik Enikő ugyanúgy közöl, mint a kellemetlenségeket.





A modell leginkább azt a témát vesézi ki, hogy mennyire sokat szenvedett azzal, hogy táplálni tudja kisbabáját. A részletekbe most nem megyünk bele, mert nem is ez a lényeg, hanem az a megállapítása, hogy

mennyit tudnak ártani egy újdonsült anyukának a kéretlen jó tanácsok.

A világnak, és főleg a nőknek egyre nagyobb szükségük van arra, hogy hallják ezt a mondatot. Mióta az életünk nagy részét a social média felületein töltjük, rengeteg tematikus csoport kínálkozik arra, hogy ha bizonyos témákban kérdésünk van, ott keressük a válaszokat. Sajnos ezeknek a legtöbbje nincs eléggé kontroll alatt tartva, illetve a szakemberek hiánya is érezhető, ezért ezek a virtuális terek nagyjából azt tudják nyújtani, amit tíz évvel ezelőtt a Gyakori kérdések -ami nem túl sok.

Minden csoport legkárosabbika pedig egyértelműen az anyukás csoportok, ahol néha segítőszándékba burkolt megjegyzések és beszólások formájában történik a kommunikáció, ami nem használ, cserébe árt a kérdezőnek. Eleve megváltozott hormonállapotban, sokszor szülés utáni depresszióval küzdve, mikor főleg az első gyermekes édesanyák tele vannak kételyekkel, nem azt akarják hallani, hogy mit csinálnak rosszul.

Többek között ennek a jelenségnek a kiparodizálására indult a Nemakarokbeleszólni oldal, ahol pontosan ezeket a karaktereket figurázzák ki, humorral pedig könnyen oldják a kétkedő anyukákban összegyűlt felesleges feszültséget.

Mihalik Enikő nem a paródia, hanem a kedvesség és az őszinteség nyelvét használta ennek az üzenetnek a közvetítésére.

Éjjel nappal a Google-t bújtam és mindenféle kérdéseket tettem fel. Sajnálatos módon azt vettem észre, hogy sokan úgy válaszolnak az édesanyák, vagyis az én kérdéseimre is, hogy egy ideális, tökéletes világban minek hogyan kellene működnie. Viszont ez nem mindig segítség, még nagyobb nyomást éreztem magamban... Azt tanácsolnám mindenkinek, hogyha van olyan ismerőse, aki segítségre szorul, akkor ne a véleményetekkel, és a személyes tapasztalatokkal próbáljátok ellátni jó tanácsként.

– mondja a modell, aki azzal zárja a gondolatmenetet, hogy tényleg próbáljunk meg a valódi segítségre törekedni.

(Borítókép: Mihalik Enikő. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)