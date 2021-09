Nem Gyurcsány Ferenc, hanem James Bond nyomja le az Elkxrtukot

Liszka Tamás kiváló marketingfogásnak tartja Kálomista Gábor kirohanását

Miért támadja magukat Kálomista Gábor?

Nem az én dolgom ezt megmagyarázni, de az biztos, hogy ennél jobb marketinghúzást el sem tudok képzelni – lásd Tiltott Csíki Sör. Ami be van tiltva, azt mindenki látni akarja, de szerintem ennek a filmnek nincs szüksége ilyesmire, mert enélkül is biztos sokan kíváncsiak lesznek rá.

Azt mondja, hogy maguk egy moziban, egy teremben egyetlen délutáni időpontot ajánlottak fel, amivel ellehetetlenítik a filmjét Budapesten.

Egyetlen filmet sem szeretnénk rossz helyzetbe hozni, hiszen abból élünk, hogy bejönnek hozzánk az emberek filmeket nézni. Nagyon sok és sokféle filmet. A Budapest Film Zrt. öt artmozija mellett egyetlen közönségfilmekre szakosodott filmszínházunk van Budapesten, a Corvin. A forgalmazó által eddig közzétett információk alapján úgy látjuk, hogy az Elkxrtuk a szűk, művészfilmes közönséggel szemben a legszélesebb hazai nézőrétegekhez szól, így az éppen erre szolgáló mozinkban tervezzük indítani, legalább napi egy előadással.

Tehát az ajánlatuk reális a várható nézőszámhoz képest?

Nem is láttuk még a filmet. Volt egy sillabusz, meg egy trailer. Lehet, hogy október folyamán olyan érdeklődés lesz, hogy majd át kell terveznünk a további heteket, de ez szakmai kérdés, és

becsszóra: nem Karácsony Gergely írja a moziműsorunkat.

Akár hiszi ezt Kálomista, akár nem. Nagyon sok magyar film mutatkozik be, sorakoznak a fesztiválok, rendezvények. Tudtuk, hogy az ősz sűrű lesz, de még annál is sűrűbb lett.

Október 21-én jön ki a film, most egyelőre ennyit mertünk vállalni. A munkánk fontos része, hogy megpróbáljuk összehangolni a termeink kihasználtságát a produkciók igényeivel, miközben az a célunk, hogy összességében minél több nézőhöz juthassanak el a filmek.

Bevett dolog, hogy a filmforgalmazók, gyártók ilyen hevesen lépjenek fel saját termékük védelmében.

Ebben az esetben nem egy nagy forgalmazó hozza ki a filmet, hanem maga a gyártó. Nyilvánvaló, hogy aki beleteszi a pénzét és a szívét-lelkét egy produkcióba, az harcol érte. Ez a saját gyereke, és

mindenki a tornasor elején szereti látni a maga csemetéjét.

Amikor egy forgalmazásra szakosodott cég hoz ki egy filmet, amelynek öt-tíz alkotásból álló portfóliója van, a saját filmek is versenyeznek egymással. Ilyenkor – figyelembe véve a vidéki és a pláza-mozihálózatokkal fennálló hosszú távú kapcsolatokat is – bonyolultabb a játszma, lehet sakkozni az időpontokkal, a teremszámokkal. Akinek egy filmje van, amit saját maga készített, annak sokkal szűkebb a játéktere. Ilyen szempontból érthető ez a fajta felindultság.

Ennél a filmnél a politika is erős hangsúlyt kap. Ezzel mit kezdenek?

Ebből nem tudunk jól kijönni, akármit csinálunk. Amikor tavaly februárban kineveztek a Budapest Film élére, azzal kezdtem, hogy nem szeretném, ha a politika betenné a lábát a budapesti mozikba. Én sem azért járok művészmozikba, hogy ugyanazt kapjam, ami mindenhol folyik a csapból. Nálunk hadd nézzenek művészfilmeket az emberek, hagyjuk őket kiszállni a kinti, polarizált világból. Most ezt mi sem tudjuk elkerülni, de igyekszünk korrekt módon viselkedni a film alkotóival és a saját nézőinkkel szemben is. Nem biztos, hogy a közönségünket politikai erők motiválják, amikor jegyet vesznek. Arra ott van minden más médium.

Amennyiben a közönség tömegesen rohanja meg a pénztáraikat, hogy megnézhesse az Elkxrtuk című alkotást, módosítják a műsorukat?

Mozijegyekből élünk, mi leszünk a legboldogabbak, ha telt házakat látunk. Nem vagyunk a saját bevételeink ellenségei. Gáborékkal is igyekszünk jól együttműködni. Az biztos, hogy október második fele igen sűrű lesz, rengeteg film jön ki. Gondolom, hogy a Megafilm szerette volna a nemzeti ünnephez kötni a premiert, még akkor is, ha műsorosztás szempontjából nem ez a leglazább időszak.

Nyolc hónap tehetetlen várakozás után most nagyon sok a munka a mozikban, ami persze okoz nehézségeket, de alapvetően örvendetes állapot. Most nagyjából itt tartunk, egy hónap hosszú idő, meglátjuk, mi történik időközben.

A mozik hosszú kényszerszünete után az idei őszre feltorlódott rengeteg premier között nem könnyű mindegyik filmnek annyi vetítést biztosítani, amennyit az alkotók szeretnének. Ha a leendő közönség érdeklődése indokolttá teszi, akkor az természetesen a műsorrendünkre is közvetlen hatással lesz.

Buda Andrea szerint minden film egyforma eséllyel indul, a közönség dönti el a sikert

Ez a film szokatlanul nagy hírverést kapott, egy hónappal a premier előtt kijött a trailer, és óriásplakátok is hirdetik, hogy közeleg a bemutató.

Ez nem egyedi eset, sok más filmnek is hónapokkal előtte kijön a trailere, vagy óriásplakátok hirdetik a moziba kerülését. A James Bond- vagy a Toxikoma című film is elég nagy hírverést kapott. A végleges forgalmazási feltételekben még nem állapodtunk meg, folynak a tárgyalások a forgalmazóval.

Tehát a premier után a megafilmes produkciót is olyan nagy teremszámban és gyakorisággal vetítik, mint az új James Bond-filmet?

Én nem ezt mondtam, hanem azt, hogy vannak filmek, amelyek nagy hírverést kapnak a bemutató előtt.

Kálomista filmjét is sok teremben vetítik, mert erős a marketingje, és sok nézőre számíthatnak?

Azt nem tudjuk, hányan lesznek kíváncsiak rá. Még nem zárultak le a tárgyalások a forgalmazóval, ezért még nem tudni, milyen megjelenést kap a film. Tudni kell, hogy nagyon sűrű időszakot választottak a premier számára.

A James Bond-film két hete, a Venom pedig mindössze egy hete fut majd a magyar mozikban október második felében. A Dűne premierje október 21-én lesz, de azokban a napokban jön ki egy halloweenhez kötődő film és egy családi Disney-film is.

Nincs protekcionizmus, egy magyar film sem élvez előnyt a hollywoodi produkciókkal szemben a hazai mozikban?

Miért lenne protekcionizmus? Minden filmnek ugyanannyi esélye van. Amint véget érnek a tárgyalások a forgalmazóval, kiderül, hogyan kerül a termekbe a filmjük. Ez minden esetben a filmtől és a forgalmazótól függ. Minden esetben meg kell nézni, hogy az adott időpontban hány premier lesz. A nemzetközi stúdiófilmekre sokkal előbb megtárgyaljuk a feltételeket, tehát azt is tudjuk, hány termet foglalnak le, milyen időpontban, és ehhez képest tudunk tárgyalni a többiekkel. Ez a film viszonylag last minute-ben került a megjelenési listába erre a hétre, de nem kap jobb vagy rosszabb elbírálást, mint bármelyik más film. Ne is feltételezzünk ilyet, mert erről egyáltalán nincs szó.

Megerősíti, hogy a Cinema City nem mérlegel semmiféle politikai szempontot, amikor eldöntik, hogy egy filmet mikor, hány teremben és hány alkalommal vetítenek le a hálózatukhoz tartozó filmszínházakban?

Kampányfilmeket alapvetően nem szoktunk műsorra tűzni, nem is nagyon vannak ilyenek; ezt a filmet ugyanúgy kezeljük, mint a többit. Az előbb elmondott szempontok alapján döntjük el, hogyan, hányszor és mikor tudjuk levetíteni a premier után. A folytatás pedig azon múlik, hányan vesznek rá jegyet. Amíg van érdeklődés, műsoron tartjuk. Alapvetően mindig a nézők döntenek a filmek utóéletéről minden moziban. Mint mondtam, ez a film igen nehéz kompetitív környezetben kezd. Az is fontos szempont, hogy egy négytermes moziban, mint például a veszprémi, a szolnoki, a szombathelyi vagy a zalaegerszegi mozink, nem lehet akkora a filmkínálat, mint a 23 termes Arénában. Ez minden egyes héten igaz.

Hogyan segítik a magyar filmeket?

Mindig is támogattuk a magyar filmeket, most is több hazai film van műsoron. Tavaly a Covid-bezárások utáni első újranyitáskor magyar filmek hónapjával indítottuk a mozijainkat.

A magyar közönséget érdeklik a magyar filmek?

Ez filmfüggő. Tudomásul kell venni, hogy behatárolt az összeg, amit egy filmkedvelő magyar család vagy pár mozijegyre szán havonta.

Megnézik a kínálatot, és előnyben lesznek a nemzetközi vagy a hollywoodi filmek, hiszen nagyobb a költségvetésük, hamarabb eléri a kampányuk a nézőt.

Mi a helyzet ilyen szempontból az őszödi beszédről forgatott thrillerrel, ami óriási marketinget kapott?

Annyira sok szó nem esik róla, legalábbis nekem nem így tűnik. Talán a munkájából kifolyólag ezt maga másképp érzékeli. Heti négy–hét új film érkezik a mozikba. Sokan gondolják, hogy a Covid miatt visszatartják a filmeket a stúdiók, de pont a fordítottja igaz. Az újranyitás óta torlódnak a premierek. Tehát még egyszer szögezzük le: ez a film is pont olyan elbírálásban részesül, mint az összes többi.

Kálomista Gábor azt mondja, hogy az ő filmjeire pikkelnek a mozihálózatok.

Ezt legutóbb a Zimmer Feri 2-nél hangoztatta, akkor is meg tudtam cáfolni, amit mondott. Azt a filmet azért vettük ki, mert nem nézték. Abban az időben volt egy másik magyar film, ami több hónapja a műsorunkon maradt, mert arra folyamatos volt az érdeklődés a nézők részéről.

Azt is mondja, nem mindegy, milyen napszakban, időszakban vetítik le a filmjeit.

Ezért is fontos, hogy mikorra esik a premier. Október 21-én a Dűnével kell osztozni a bemutató napján. A Toxikomát például egy Marvel-filmmel egy időben hozták ki. Ha nem ezt a dátumot választják akkor, lehet, hogy picivel több jegyet vettek volna rá az első héten. De szerencsére szájhagyomány útján elterjedt, hogy jó, nem is esett semmit az első hét után. A premier dátuma szempontjából az Elkxrtuk nagyon kompetitív környezetben kerül a közönség elé.

Liszka Tamás 2014. november 22-én.