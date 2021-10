Rappelhető a magyar történelem, de ezt is tanulni kell

A történelemkedvelő Ratkai Tibor gimnazista korában kezdett verseket írni. Nem ám romantikus balladákra vagy önmagát kereső, merengő hangvételű költeményekre esett a választása: először a háborúkat és nagy történelmi eseményeket szedte rímbe. Kilencedikesként megírta a második világháború történetét, egy évvel később már három XX. századi színt írt Az ember tragédiájához.

Tibor és első verseskötetének története 2014-ig nyúlik vissza: ekkor jelent meg Rímbe szedett történelem című könyve. A kötet öt korszakon (az ősidőktől az újkorig) és negyven versen keresztül mutatja be a történelem legfontosabb eseményeit. A verseskötet elsősorban a diákokat célozza meg: az alkotó szeretné, ha a fiatalok verseken keresztül ismernék meg a múltat, hiszen így sokkal könnyebb a dolguk. A szerző úgy fogalmaz:

Mindig is szerettem volna az emberiség históriáját verses, vicces, jól megjegyezhető formában megírni. Ez többé-kevésbé sikerült is – döntse el ki-ki maga –, de az is a céljaim között szerepelt, hogy minél többen olvassák, minél hasznosabb legyen, minél több embernek nyújtson segítséget tanulmányai során. A kötetet feltöltöttem a Magyar Elektronikus Könyvtár oldalára, hiszen ingyen – valamint e-könyvként – nagyobb az esély, hogy megtalálja a maga olvasóközönségét.