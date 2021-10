Érkeznek a Netflixre a neonfényben és vérben fürdőző vámpírok

Megan Fox is feltűnik a filmben, de nem ő az egyetlen, aki miatt érdemes adni egy esélyt az új tinihorrornak.

Újfent egy tiniknek szóló vámpíros alkotással állt elő a Netflix. Úgy tűnik, a lerágott csont is tovább faragható, ugyanis akármennyire elcsépelt és unalmas, hogy már megint vonzó vérszívókkal töltenek meg egy történetet, a Netflix új, saját gyártású filmje az előzetes alapján egész érdekesnek tűnik.

Persze egy könyvet sem ítélünk meg a borítójáról, de a most debütáló Az éjszaka fogai (Night Teeth) rendezője az az Adam Randall, aki a 2019-es Látlak (I See You) című horrorjával már bizonyította, hogy érdemes a figyelemre.

Az éjszaka fogai bemutatója már többször is csúszott, így szinte sorsszerűen,

Halloween előtt egy héttel nézhetjük meg ezt a neonfényekben és vérben úszó tinihorrort.

A történet egy egyetemista fiú, Benny estéjét követi végig, aki egy kis extra bevétel reményében beáll sofőrnek két feltűnően vonzó lány kérésére, aki végig akarja bulizni az éjszakát. Bár Bennyt azonnal rabul ejti utasai vonzereje, hamar rájön, hogy a lányoknak más terveik vannak, normális bulizás helyett vérre éheznek. Ahogy az este egyre kaotikusabbá válik, a fiú a vámpírok háborújának kellős közepébe csöppen. Bennynek szembe kell néznie félelmeivel, hogy túlélje az éjszakát.

A Netflix újra sztárgárdát hozott össze, hiszen olyan nevek szerepelnek a színészek között, mint Sydney Sweeney, az Eufória és a Fehér Lótusz fiatal tehetsége, Debby Ryan (Jessie, Insatiable), az egykori Disney-csillag, mindenki szerelme Megan Fox, a Trónok harca Theonja, Alfie Allen és Az éhezők viadalának rosszfiúja, Alexander Ludwig. Főszerepben Jorge Lendeborg Jr.-t láthatjuk, akit a Kszi, Simon, az új Pókember és az Űrdongó című filmekből ismerhetünk.

A film forgatását megnehezítette, hogy a 2020 elejére tervezett kezdést a pandémia miatt többször is későbbi időpontra kellett halasztaniuk. A munkálatok végül április 3-án kezdődtek, és szeptember közepére értek véget.

Akik szeretnének elmerülni a lila és kék fények tengerében, és végigkövetni Bennyt élete legvadabb éjszakáján, azok október 20-tól megtehetik a Netflixen.