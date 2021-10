Tóth Szilárd több mint két évtizede vezeti a győr–gyirmóti Rodeo Ranchot. Az ördöglovas azt szerette volna, hogy bárki lovagolhasson, és ne a pénz döntse el, futja-e rá vagy sem. Ma már saját ménese van, és naponta több tucat tanítvánnyal foglalkozik.

Tizennyolc évesen felvettek a Testnevelési Egyetemre, szakmám szerint testnevelőtanár, karateedző és sportmenedzser vagyok. Gyerekkoromban nem lovagolhattam, mert a szüleim egészségügyi dolgozók voltak, és látták a kórházi sérülteket. Féltettek: pótkerekes bicikli után nem kaphattam kétkerekűt, nehogy összetörjem magam. Hiába volt a vidéki nagypapámnak lova, ők mindentől óvtak. Végül mégis lovas fenegyerek lettem

– emlékszik vissza Tóth Szilárd.

A hallgatók az egyetemi évek alatt a rekreációs sportok és egészségfejlesztés keretén belül lovaglást is tanultak. Három ménest jelöltek ki számukra: a mezőhegyesit, a kiskunhalasit és a bábolnait. Szilárd az utóbbihoz került, ahol belekóstolhatott a lovas világba. Később egy dömösi képzés, valamint nyári lovastábor alkalmával egy Sanyi nevű csikós indította el a karrierjét. Szilárd csodálta a csikós vakmerőségét és tudását.

Amikor megkérdeztem tőle, hogy kell ügetni, csak annyit mondott: „Lötyögjél!” Mondom, akkor lötyögök… Rögtön felparancsolt szőrén a lóra, fél óra lötyögés után megszólalt: „Oszt’ mehetünk!” Ekkor megkérdeztem, hogy

– Hová?

– Kifelé.

– Hol van az a kifelé?

– Terepre.

– De én nem tudok lovagolni.

– Nem baj, majd megtanulsz. Sokat megyünk.

A kilencvenes években a visegrádi palotajátékokon lovas mutatványokkal és harci jelenetekkel is készültek a szervezők. Mivel az idősebb lovasoknak fizikailag megterhelő volt leesni, egy bátor ifjút kellett találni a feladatra. Óriási szerencse, hogy kéznél volt a „karatés gyerek”, azaz Szilárd, akinek megelőlegezték, hogy biztosan jól tud esni a lóról. A lovas fenegyerek ekkor már tudta:

Ha híres nem lehetek, hát hírhedt leszek, és nem múlok el nyomtalanul.

A mondat azóta az Ördöglovasok mottója lett.

Egy ördögi karrier kezdete

A kétezres években Magyarországot is elérte az amerikai őrület, a vadnyugat és a rodeó: Szilárd az elsők között volt Magyarországon, aki igazi bikán és vadlovon ült. További kihívásokat keresve 2003-ban szerepelt a Survivor valóságshow-ban, és a döntőig menetelt. 2004-ben a tévécsatorna felkérésére – „lovas celeb kerestetik” címszóval – meghívták VV3 Csabi bulijára, amelyet az akasztói lovardában rendeztek. Szilárdot ekkor még nem ismerték a magyar westernlovasok. A „cicagatyás, angol stílusban lovagló celebcsávónak” hitt férfi nem tűnt ki a cowboykalapos férfiak közül, csak a kalap hiányzott a fejéről. A cowboyok elhatározták, hogy megnehezítik az újonc dolgát, és egy Vörös Ördög nevű, appaloosa fajtájú, gyorsasági versenyekre specializálódott lovat adtak alá, hogy próbára tegyék a bemutatón. Amikor a tekintélyt parancsoló Szilárd megérkezett, a cowboyok látták, hogy nem az a fajta, akivel szórakozni lehet. A celeb felült az appaloosára, a bemutatóval pedig elnyerte a westernbrigád bizalmát és kegyeit.

Szilárd az egyetem után visszatért Győrbe, ahol 2000-től a barátainak oktatott lovaglást. Igen ám, csakhogy ekkor az angol lovasok néztek rá ferde szemmel, hiszen ő volt a betyár, a bandita, sehonnai bitang ember, aki egyik stílusnál sem horgonyozott le, inkább mindegyikbe belekóstolt.

2005-ben megnyitotta a gyirmóti Rodeo Ranchot, és megrendezte első saját rodeóját: az eseményre tízezer ember látogatott el. Vérszagra gyűlt a nép, mindenki kíváncsi volt, ki hagyja ott a fogát a bika hátán – pontosabban a homokban. Az ominózus rodeón trükklovaglással és kaszkadőrelemekkel mutatkozott be Szilárd első csapata, a Rodeo Team. A vakmerőségük miatt hírhedt – ugyanakkor felettébb népszerű – csapat tagjai voltak az első Ördöglovasok. Hamarosan az angol lovas edzők is fejet hajtottak a fiatalok előtt.

A közönség Rodeo Team néven ismerte meg a csapatot, a győri városvezetés azonban nem rajongott az amerikai névért. 2009-ben megtört a jég. Szilárd megvette a Nemzeti Vágta franchise-jogát, és útjára indította a regionális elődöntőt, azaz a Kisalföld Vágtát, csatlakozva a magyar lovas-hagyományőrzéshez. Szilárd lovasai ekkor már a galoppfutamban is rajthoz álltak, volt olyan év, hogy nyolc lova került be a vágtára, amelyből három előfutamot is nyert, sőt volt, amelyik a döntőig jutott.

2011-ben, amikor a Nemzeti Vágta a Lázár testvérekhez került, a fivérek először kozák lovasokat hívtak meg trükklovagolni. A következő évben azonban felmerült a kérdés, kiket hívjanak meg trükklovas-bemutatót tartani, hiszen mégsem jöhetnek minden évben a kozákok. Lázáréknak magyar csapat kellett, így feldobták a „rodeós Szilárdék” nevét. A csapat a Nemzeti Vágta vezetőségétől lehetőséget és bizalmat kapott. A sokak által hírhedtnek és kezelhetetlennek titulált banda valójában fegyelmezett lovasokból állt, akik akkor voltak őrültek, amikor annak kellett lenni – a közönség előtt. A Rodeo Team felment a vágtára, de a névvel még mindig bajok voltak.

Győrben ekkor már évek óta megrendezték a középkori hangulatú Szent László-napokat. A szókimondó lovas nem rajongott a program akkori kivitelezéséért.

Itt vér kell hogy folyjon, ide show kell!

– vallotta. A városvezetés bizalmat adott Szilárdnak, elfogadták az ötleteit, majd felkérték, hogy felügyelje a programsorozatot. Középkori műsorok, lovagi tornák, vadnyugati show, korabeli előadások, harcok, lövöldözés, gyújtogatás, lovas akrobatika – ezekből áll az ördöglovasok repertoárja: minden, amit egy lovas kaszkadőr (is) csinál. A ranchon videoklipeket és filmeket forgattak, sőt a csapat még külföldön is dolgozott.

Sosem voltunk igazán rodeósok, sosem voltunk igazán hagyományőrzők, sosem voltunk igazán angol lovasok, sosem voltunk igazán filmesek. Mi minden voltunk. Lovas fenegyerekek. Egyszer rá is kérdeztek, hogy tulajdonképpen mit is csinálunk, én meg csak annyit válaszoltam, hogy olyanok vagyunk, mint a régi ördöglovasok. Meskó Zsoltnak, a vágta produkciós vezetőjének javaslatára már új névvel, győri Ördöglovasokként mutatkoztunk be. Képzelje, amikor megkérdezték a mobilszolgáltatónál, milyen telefonszámot szeretnék, egyből rávágtam, hogy legyen benne sok hatos, mert nem vagyok ugyan sátánista, de sokat játszom az ördöggel. Hogy közben szerencsém is legyen, tegyen bele egy szerencsehozó hetest is!

Lovasok, nem csak lószeretők

Karateedző lévén Szilárd a keleti küzdősportokhoz hasonlóan, valamint barátja, Kassai Lajos ösztönzésére a tudás(anyag) kontrollálására létrehozott egy igazságos rendszert, és szintvizsgákhoz kötötte az ördöglovas-tudományt. A több száz fős klub eleinte féltucat Ördöglovast számlált, mára közel negyven lovas jár a csapatba edzeni. A sportolók évente vizsgáznak: a kétnapos Ördöglovas-hétpróbát sikeresen teljesítő vizsgázók kiérdemlik az Ördöglovas név használatát, amelyről bizonyítványt kapnak, és választhatnak egy totemállatot, amely barna lábszárvédőjükön, alkarvédőjükön, övükön és a nyergükön is visszaköszön.

A három hevederrel rendelkező trükklovasnyereg különleges felszerelés: erősített váza van, az első és a hátsó nyeregkápa kovácsoltvas, hiszen nem törhetnek el. Az első kápához rögzül a kapaszkodó, amelynek hátul is van egy ívelt változata. A kovácsoltvas váz elöl-hátul össze van kötve egy keresztbe forgatott, már-már törhetetlen rétegelt falemezzel. A puhított, párnázott ülőfelület tompítja az ütődést, ugyanis a felugráskor keletkező zúzódások és horzsolások mindennaposak. Az Ördöglovasok felszerelése és ruházata iparművészek munkája, egyedi és aprólékosan megmunkált nyergek, szügyelők, alátétek, alkar- és lábszárvédők, övek. Az Ördöglovasoknál nagyon fontos a megjelenés, a lányok például nem vághatják le a hajukat, hiszen csak a hosszú frizura igazán mutatós, amikor az ember ló hátán száguld.

Az élen lovagló Ludikár Tamás – az edző szavaival élve – szikár srác, de „erős, mint a medve”, így a fiú ezt a totemállatot kapta. Tamás ottlétünkkor egy Shakira nevű hispán fekete kancát, Szilárd egyik legjobb lovát lovagolta. A ranchon nem csak tartják, tenyésztik is a lovakat. Robbanékony, bátor, engedelmes, kemény lovak az Ördöglovasok lovai. Shakira is vemhes, bár a kiscsikót még sokára várják, így az Ördöglovasok egy darabig még kiviszik edzeni.

Totemállatot nemcsak a nagyok, hanem a kisebbek is kiérdemelhetnek. A tizenhét éves Dorcsa és tizenhárom esztendős húga, Dalma hat éve trükklovagolnak. Az idősebb lány lábán lóportré díszeleg.

Én több sportot kipróbáltam, úsztam is, végül a lovaglásnál kötöttem ki. Azért választottam ezt a totemet, mert az első lovamra emlékeztet. Ő sajnos már nincs itt, de mindent neki köszönhetek

– avat be a totemállat mögött megbúvó jelentésbe a lány.

Én még nem választottam magamnak állatot, de szerintem az őz lesz a befutó. Szilárdnak annyi volt a kérése, hogy ha lehet, „magyar állatot” válasszunk, ezért gondoltam az őzre

– meséli a kisebbik testvér.

A trükklovaglás nagyon összetett sport, fontos az erőnlét, a gyorsaság, a szívósság és a hajlékonyság is. Mivel a lovaglás balesetveszélyes üzem, az Ördöglovasok sokat meditálnak, hiszen mentálisan is bírniuk kell a gyűrődést. Az Ördöglovasok hete a következőképp alakul:

Hétfő délután erőnléti edzés, például lépcsőzés, szökdelés, futás, fekvőtámasz, húzódzkodás;

kedd délután egy óra lovaglás, utána fél óra pihenő, majd trükklovaglás;

szerda pihenő;

csütörtök akrobatikaedzés az Olimpiai Sportparkban ;

; péntek délután speciális trükklovaglás;

szombat reggel szintén speciális trükklovaglás, végül lovaglóedzés.

A lovasok egy bizonyos szint után arra is jogosultak, hogy egy lóval dolgozzanak, akit már-már a sajátjuknak tekintenek. Szilárd ménese 110 állatot számlál, a lovak 98 százaléka az egyesületé, a gyerekeknek tehát nem kell saját lovat venniük a sportoláshoz. A lovasoknak azonban foglalkozniuk kell a lovukkal: ha kell, sebet kezelnek, ha kell, segítenek a patkolásban, ha kell, sérült ló esetén részt vesznek a rehabilitációs folyamatban, egyszóval társként tekintenek a lóra: Ördöglovasnak lenni életforma.

Nem csak a lovasok, a lovak is különleges képzésben részesülnek. Ezeknél az állatoknál elengedhetetlen, hogy erős lábuk, válluk, faruk, csípőjük és ízületeik legyenek, hiszen komoly terhelést kapnak. A lovasok fel-le ugrálnak, jobbra-balra rángatják a lovakat. Az állatokat csikókoruktól trenírozzák, hogy hamar megszokják az emberi érintést, a tömeget, a hangzavart, a tüzet és a sorban elfoglalt szerepüket.

Lovasokat nevelek, nem lószerető embereket

– fogalmaz Szilárd.

Fontos, hogy összeszokjanak, és a ló segítsen nekik, ez csak így működik. Azt szoktam mondani a szülőknek, hogy egyetlen dolgot megígérhetek: a gyereket úgy felkészítem, hogy úgy adom őt vissza, ahogy kaptam. Erősebbek és keményebbek lesznek, mint az edzés előtt, de egyben is maradnak. Olyanok lesznek, akik nem félnek az árnyékuktól. Ha híresek nem is lehetnek, de hírhedtek lesznek, és nem múlnak el nyomtalanul.

(Borítókép: Bodnár Patrícia / Index)