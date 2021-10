Istenes Bence tépte a haját a Márkó és Barna Síkideg eheti adásában. Idegeskedett velünk a rosszul elrejtett influenszer-reklámokon, hogy miért kell fizetni a mosdóért a benzinkutakon és hogy miért hazudik nekünk a taxi applikáció. De Bence kulisszatitkokat is elárult nekünk a műsoraiból és megtanította, mit tesz egy műsorvezető, ha élő adásban jön rá a röhögőgörcs.

Az Index TikTok tehetségkutató műsorára, a „Mi a TikTokodra” készülve Márkó és Barna arról kérdezte Bencét, hogyan lehet egy tehetségkutatóban új szófordulatokat kitalálni. Műsorvezetőként Márkónak ugyanis nehéz nem mindig ugyanazokat a frázisokat használni.

Bence szerint erre nem lehet felkészülni, ő is élőadásban találja ki a mondandót.

Mesélt nekünk élőadásban kapott röhögőgörcseiről, lefagyásairól, de arról is, hogyan oldotta meg, amikor egyszer hosszú percekig kellett húznia az időt.Mindezek ellenére azt mondta, imádja az élőzést, mert éppen ez a folyamatos készenlétnek adja a varázsát.

Barnát ezen a héten azok a lányok húzták fel, akik ősszel felköltöznek az Instagramra és levelek között fotózkodva szürcsölnek meleg kakaót. Bence szerint viszont ez a jelenség minden évszaknál megfigyelhető, lehet, hogy ezek a lányok igazából az évszakok változását jelölik? Bencét egyébként az influenszerek rosszul elrejtett reklám posztjai húzzák fel. Mindig egy óriási sztorit kerítenek a poszt köré, vért izzadva próbálják személyessé tenni a posztot, amihez persze egy tökéletesen megkomponált képet csatolnak. Barna attól ideges, amikor a reklám posztokat olyan sztorikkal veszik körül, amikben felvezetésként úgy tesznek, mintha érdekelné őket, hogy mit gondolnak a követők. A szponzorált termék pedig csak ezek után jön. Márkó a

„#reklam”

kiírást nem érti, hiszen ki az aki rákattint ezekre a hashtagekre, hogy megnézze az Instagram összes reklámját? Bence szerint tipikus az is, amikor az influenszer „sokan kérdeztétek” megszólítással kezdi a posztokat, mintha bárki tényleg érdeklődött volna. Éppen ezek miatt szerinte már végét járja az influenszerség.

Bence azon is idegeskedik, hogy benzinkutakon, ahol egyébként harmincezer forint fölött tankol, nem lehet ingyenesen használni a mosdókat. Ugyanez a helyzet a plázákban is, ahol hiába költ el az ember akár súlyos pénzeket, a mosdóért így is fizetni kell. Még rosszabb, amikor egy bevásárlóközpontban az ember azzal találkozik, hogy éppen takarítják a mosdót. Ilyenkor átmegy három emelettel lejjebb, de ott is ugyanaz a helyzet.

Bence azt mesélte, van egy barátja, aki ahhoz ragaszkodik görcsösen, hogy nem fizet a parkolásért, ezért inkább akár hosszú perceket vár, mire valaki kihajt a parkolóból, ő pedig mögötte átslisszol a sorompó alatt.

Barnának is vannak ilyen elvei, ő például csak azért sem hajlandó előfizetni semmilyen prémium internetes szolgáltatásra, mert annyira agresszíven rá akarják venni ezek az oldalak. Azokon az éttermeken is idegeskedtek a srácok, ahol az alap ételek nagyon olcsók, például egy üres bagel, de ha az ember már sajtkrémet kér rá, akkor úgy csinálnak mintha az olyan extra lenne, hogy hatalmas árkategóriát ugrik az étel. Azokról a hamburgerezőkről pedig ne is beszéljünk, ahol nem jár automatikusan sültkrumpli és még a ketchupért is fizetni kell.

Beszélgettünk még arról is, hogyan kommunikálunk a digitális asszisztenseinkkel angolul.

Az ember ilyenkor próbálja angolul kiejteni a magyar ismerőseinek nevét, amit persze a telefon rendre félreért és valaki teljesen mást kezd el hívni. Borzasztó, ahogy ezek az applikációk mindent hallanak rólunk és azonnal a témába vágó hirdetésekkel bombáznak. Bence mostanában a taxi appokon húzza fel magát. Amikor az alkalmazás kiírja, hogy három perc múlva érkezik a jármű, miközben a térképen még a város másik felében van. Márkó szerint ezeket alapból mindig fel kell szorozni kettővel. De őt jobban felhúzza, hogy a taxisokkal folyamatosan beszélgetni kell. Bence elárulta a titkát, ő már egyből fülhallgatóval száll be a járműbe.

Ezekről beszélgettünk a Márkó és Barna Síkideg eheti adásában, ne felejtsétek el elküldeni nekünk, hogy titeket mi húzott fel a héten.