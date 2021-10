Mick Jagger és Audrey Hepburn egy ferencvárosi kávézóban

Gyulai Attila tizenhat éve döntötte el, hogy feladja polgári foglalkozását, és a festészetnek szenteli az életét. Komoly belső küzdelmek árán talált rá a stílusára: a festőművész különböző arculatok, eltérő műfajok és technikák ötvözésére specializálódott. A vegyesfelvágott-stílus később kiegészült popart- és realista elemekkel, idővel pedig a feszes mértani formák organikus alakzatokká szelídültek: Attila elkezdett arcokat festeni.

A karakterek megformálásakor – legyen az fikciós vagy létező alak – mindig a szuggesztív személyiséget és az erős kisugárzást igyekszem megjeleníteni. Alkotóként vonz a szabálytalan szépség férfiakban és nőkben egyaránt. Azok az arcok érdekelnek, amelyek történeteket mesélnek: miközben nézi őket az ember, a nézőben önkéntelenül is elindul a belső mozi. Ki lehet ez a nő? Honnan jött? Mire gondolhat? Milyen titkokat őriz a tekintete? Esetleg nyitott könyv lenne, akiből minden kiolvasható?

– fogalmaz a festőművész.

Gyulai Attila legújabb, FACES névre keresztelt kiállítása a ferencvárosi Tompa utcai San Ramon Caffee-ban várja az érdeklődőket. A falakon híres emberek portréi sorakoznak: színészek, színésznők, énekesek, énekesnők, polihisztorok, ikonok és legendák. Élők és holtak egyaránt. Ne tévesszen meg senkit, hogy csupa híresség portréja elevenedik meg a kávézóban.

A publikum legtöbbször a sajtó és a marketingesek által közvetített perszónát látja ezekben a sztárokban, míg a hírnév mögött álló hús-vér ember személyisége gyakran meg sem közelíti a híres énjét. A tökéletes médiagépezet – a bulvárral az élen – mindent elkövet, hogy a saját szája íze szerint formálja a sztárokról alkotott közvéleményt. Valljuk be, gyakran mi magunk is bedőlünk ezeknek az előre megfontolt, tudatosan felépített imidzseknek. Hogy kik is ezek a sztárok valójában, csak akkor tudhatjuk meg, ha az illető maga nyilatkozik, esetleg megjelenik róla egy (morálisan) jól megírt életrajz