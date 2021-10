Meghalt Bernard Haitink

Elhunyt Bernard Haitink világhírű holland karmester, aki 27 évig állt a holland Concertgebouworkest élén, és töltött be vezető zenei állásokat Londonban, Bostonban és Chicagóban. A 92 éves karmester csütörtökön, londoni otthonában halt meg – közölte menedzsmentügynöksége.

Bernard Haitink 1929-ben született Amszterdamban, 1954-ben debütált karmesterként a holland rádiózenekarral. Hollandia vezető zenekarát, a Concertgebouwt 1956. november 7-én vezényelte először. 1961-től a zenekar másodkarmestere lett Eugen Jochum mellett, 1963-tól 1988-ig pedig ő töltötte be a vezető karmester szerepét. Irányítása alatt a Concertgebouwt a világ legjobb zenekarai között emlegették.

Hosszú és sikeres pályát futott be Nagy-Britanniában is, ahol 1969 és 1979 között a Londoni Filharmonikusok vezető karmestere volt, valamint 1978 és 1988 között a Glynebourne Fesztivál zeneigazgatójaként dolgozott. 1987-ben Colin Davist váltotta a brit Királyi Operaház zeneigazgatójaként, és 2002-ig töltötte be ezt a pozíciót. Ottani működése fénypontjai közé tartozik az operaház felújítás utáni újranyitása 1999-ben Verdi Falstaff című operájával.

2006-tól 2010-ig a Chicagói Szimfonikus Zenekar vezető karmestere volt, de korábban vezető vendégkarmesterként foglalkoztatták a Bostoni Szimfonikus Zenekarnál is, és az Európai Ifjúsági Zenekart is vezényelte 1994 és 2000 között.

Bernard Haitink 111 előadást vezényelt a Bécsi Filharmonikusokkal, és 90 évesen velük fejezte be egy európai turnén karmesteri pályafutását is 2019-ben.

Kilenc Grammy-díjra jelölték, kettőt el is nyert: 2003-ban Janacek Jenufa című művének felvételéért és 2008-ban Sosztakovics 4. szimfóniájának zenekari előadásáért a chicagói szimfonikusokkal.

A Brahms, Schumann, Csajkovszkij, valamint Bruckner, Sosztakovics és mindenekelőtt Mahler műveinek kiváló interpretálójaként ismert karmester 65 évig állt különböző zenekarok élén.