Majka: Már csak sárgaöves idegeskedő vagyok

Mondjuk arra nagyon büszke, hogy az évek során rengeteget fejlődött a konfliktuskezelésben. Ebben a hosszú évek televíziózása, a műsorvezetések, zsűrizések voltak segítségére, és mára már nem fekete öves, csak sárga öves idegeskedő. A mai napig nem érti viszont azokat a típusú embereket, akik a hétköznapi dolgokon nem húzzák fel magukat, inkább

„kimennek a kertbe, mély levegőt vesznek, és a tücsköket hallgatják”.

Majka azt mondja, ez alkati kérdés, ő például benzinnel tudná felégetni a tücsköket, amikor ideges.

Márkó azt mondja, őt a rossz becenevek idegesítik fel, illetve ha valaki, akinek nem kéne, direkt becézi, akitől pedig elvárja a becézést, az a teljes nevén szólítja. Kifejezetten erőfitogtatásnak érzi, amikor valaki direkt Márknak hívja. Barna pontosan ezzel a taktikával él, nem hajlandó becenéven szólítani senkit, csak azt, akinek nincs. Majka szerint még jó, hogy Kozso nem jött el a műsorba, mert akkor őt Barna biztosan Zsoltnak szólítaná. Cserébe viszont Márkót azonnal át is keresztelte Márkinnyónak.

Beszélgettünk arról, hogy honnan ered a „Majka” becenév, és a rapper megnyugtatott minket, hogy nem így anyakönyvezték.

Majoros azt mondta, sokáig ragaszkodott a teljes nevéhez, de az mára már egybeforrt a művésznevével. Családja és barátai azonban továbbra sem szólíthatják Majkának.

Barna a tesitanárokon húzta fel magát ebben az adásban. Azt mondta, tizenkét évi iskolába járás után sem tanulunk meg semmit a sportról. A tanárok egy része csak odadobja a labdát, hogy focizzanak a gyerekek, a másik része pedig értelmetlen feladatokkal fárasztja a diákokat. Majka kedvence a szekrényugrás volt. Szerinte a gyakorlatnak semmi értelme, gyerekként állandóan fejre esett közben. Azzal poénkodott, hogy legalább a való életben is hasznát vette, amikor lakásokba kellett ki-be ugrálnia fiatalként Ózdon, sőt utána még a sprintet is tudta gyakorolni… De kedves emlék számára a törpejárás is, amiről azt mondta, ha most kéne három métert így mennie, biztosan nem élné túl.

Majkának rossz emlékei vannak az úszásórákról is, ahol megalázó módon tudás alapján voltak csoportba osztva.

A csoportokat pedig pont ez alapján nevezték el: volt a delfincsoport és az ebihal. Mivel nem tudott úszni, ő gyerekként rendszeresen az ebihalcsoportba került, míg a haverjai a delfincsoporttal ugrálhattak fejest a nagymedencében. Nem is tanult meg úszni a rapper, azt mondta, végül Hajós András tanította meg. Kérdésünkre azonban kiderült, hogy sajnos nem a Hajós uszodában tanult meg úszni Hajóstól…

Szó volt azokról az emberekről is, akik nem vezetnek a belvárosban, és nem használnak GPS-t. Barna azt mesélte, náluk a családban van, aki inkább leteszi az autót a külvárosban, és kemény pénzekért metrózik, mert nem szeret a városban vezetni. Márkóéknál is hasonló a helyzet, de Majka is azt mesélte, Hajnival se ritka, hogy veszekednek az autóban. Hajni tizenöt évvel később szerzett jogsit, mint Majoros, ezért a rapper állandóan hárít, ha a felesége beleszól a vezetésébe. Bár szerinte fontos gendersemlegesíteni a vezetéssel kapcsolatos kritikákat.

„Nem férfi-nő ellentétről van szó, hanem hülyékről és nem hülyékről” – mondta Majka.

Sőt választ kaptunk arra is, hogy miről lehet azonnal felismerni a rossz sofőröket. Majka és Márkó szerint egy-egy fékezésből, az ülés állásából, de akár bizonyos kormányfogásokból is felismerhető az ilyen ember.

Beszélgettünk még Márkó kellemetlen találkozásairól az urológussal, de Majka is mesélt fiatalkori hipochondriájáról. Érintettük Márkó rossz koncertélményeit, Majka pedig panaszkodott a gendersemleges LEGO-ra is. Hallgassátok meg az adást, garantáljuk, hogy fogjátok majd a hasatokat a nevetéstől.

