Hatvannégy éves korában elhunyt Tommy DeBarge, a Switch zenekar társalapítója és basszusgitárosa – számolt be családjának bejelentése nyomán a Fox News.

A zenész testvérével, Bobbyval közösen alapított R&B zenekar az 1970-es évek egyik ismert együttese volt, nagy hatással volt a későbbi R&B formációkra is. Tommy DeBarge egyik családtagja arról számolt be, hogy az elmúlt években a férfi máj- és veseelégtelenséggel küzdött, nemrég pedig romlott az egészségi állapota. Néhány hete kórházba szállították, ott érte a halál.

A Switchet 1976-ban alapították, a két testvér mellett eredeti tagjai Gregory Williams, Eddie Fluellen, Phillip Ingram és Jody Sims voltak. Ismert számaik lettek egyebek között a There’ll Never Be, az I Call Your Name és a Love Over & Over Again is.