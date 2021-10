Ha az igazi, nagybetűs Költőkre gondolunk, rögtön Ady Endre, Babits Mihály vagy József Attila jut eszünkbe. De amint eltávolodunk gondolatban az irodalomórák emlékeitől, és közelítünk a jelenhez, szinte kivétel nélkül mindenkinek Kemény István jut eszébe, ha élvezetes és jó versekről beszélünk. Kemény István ma ünnepli 60. születésnapját, a Kultúra.hu egy interjúval köszöntötte a magyar költőt, írót.

A lap az ausztriai Kremsben érte utol a költőt, ahol Kemény István az Air – Artist in Residence programon belül épp egy hónapos írói ösztöndíját tölti.

Mivel Kemény István évtizedek óta alkot, logikusan merült fel az a kérdés, hogy hogyan tudja megteremteni az íráshoz szükséges állapotot. A költő négy olyan tényezőt sorolt fel, ami elengedhetetlen számára az ihletett pillanatokhoz: Kompetenciatudat, hogy képes megcsinálni valamit, hitre, hogy annak lesz értelme, ösztönzi a határidő és emellett a szerencsés csillagállás sem hátrány.

Kemény Istvánt a kérdező szembesítette a ténnyel, hogy sokszor kételkedik magában, írásait számtalanszor átjavítja. A kérdésre, hogy a szakmai elismerések sora után sincs még meg az alkotói önbizalma, a költő a következőket mondta:

Én inkább azt nem tudom elképzelni, hogy valakinek soha nincsenek kétségei magában – pedig állítólag vannak ilyenek. A szakmai elismerés persze mindig jólesik, megerősít, büszkeséggel tölt el. De ilyenkor sem „alkotónak” érzem magam. Ha rám mondják ezt – ahogy most is –, persze értem, de én magamra nem bírok ilyen – teljesen normális és bevett – kifejezéseket alkalmazni, mint hogy „műveim”, „alkotó”, „alkotás” vagy „költemény”. Azt mondom, hogy „írásaim”, „író”, „írás”, „vers”. Alighanem van egy fóbiám a fontosságtudattal, pedig – a legkomolyabban mondom – az egész életemet az írásra tettem fel, és fontos lenni is szeretek.