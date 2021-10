Fluor halála: szájon csókolt kutyák

Exkluzív pillanatokat éltünk meg a Márkó és Barna Síkidegben, Fluor Tomi ugyanis megmutatta nekünk, mi van a sapkája alatt. Segítünk, haj. Nem is kevés. De aki kíváncsi a részletekre, irány a YouTube, ott ugyanis látszik is, hogy néz ki a népszerű rapper fejfedő nélkül. Fluor azon idegeskedett, milyen kellemetlen pillanatokat él meg, amikor az utcán modorosan, vicceskedve mennek oda hozzá rajongók. Vagy amikor például egy szórakozóhelyen a DJ direkt beteszi például a Mizu című számát. Mit vár vajon az ilyen rajongó, hogy ő cserébe beindul, és az asztalon fog táncolni? Idegeskedett azon is, hogy vannak éttermek, ahol hiába szeretne csak keveset enni, nem engedik gyerekadagot rendelni. Egyszer kénytelen volt magával vinni a menedzsere két gyerekét, úgy adták csak ki neki a gyerekmenüt. Fluor azon is kivan, amikor valaki megjegyzi róla, ha meg van hízva. Ennek a mesterfoka, amikor még a hasára is ráüt.

„Szerintem terhes nőnek és meghízott férfinak ne fogdosd a hasát. Ez nem egy ilyen simogatni való valami” – mondta az énekes.

Márkó arról panaszkodott, amikor valaki azt mondja egy filmről, hogy „nem láttam, de biztos szar…”. Ezek az emberek úgy alkotnak véleményt, hogy meg se nézik az alkotást. A nemrég megjelent „Elk*rtuk” film értékelései például léptékekkel meghaladják a valós nézettséget. Fluor is nagyon ki van ezen a filmen, és azt mondja, nem érdekli, nem fogja megnézni. Az énekes azt mesélte, a rajongói egyébként nem kérik rajta számon, ha a dalaiban politizál. Sokan szeretik róla azt gondolni, hogy ellenzéki és kormányellenes.

„Én igazából csak faszságellenes vagyok, bármelyik pártra rávetítve”– mondta Tomi, és hozzátette: ahogy a Fideszben sem csak sátáni alakok rohangálnak – ismer például „tök jó fej polgikat” –, úgy az ellenzékben is vannak problémás emberek.

Márkó azt mondta, őt az zavarja a leginkább, hogy az 1956-os forradalom emlékét a 2006-os történésekre váltották fel, Barna szerint pedig veszélyes az Európai Uniót a szovjet megszálláshoz hasonlítani.

Barna azt mesélte, mennyire kínos, amikor hiába igyekszik, egyszerűen nem jut eszébe a neve valakinek. Fluorral sokszor megesik ez lányok esetében, olyankor direkt bedob sok nevet, hátha az egyik betalál. Ha már csajozás, Tomi azon is ki van készülve, amikor egy lány szájon csókolja a kutyáját. Sőt olyan lánnyal is volt már dolga, akinek – az egyébként jó büdös – kutyája odakucorgott az ágyba, miközben ők kavartak. Márkó pedig azon ég ki, amikor valaki a gyerekének szólítja a háziállatot. Az adásban a srácok még többet megosztottak a csajozási szokásaikról. Márkó például elmesélte, mi az az „59 perces randi” vagy az „ottalvatás”, Fluor pedig abba avatott be minket, mennyit és mit iszik egy randi előtt.

Márkó ezen a héten teljesen kiborult Varga Viktor új himnuszleporolásán is. Azt mondta, az énekes produkciója miatt egyszerre forog sírjában Erkel, Kölcsey és Petőfi is. Fluor szerint Varga Viktor Tóth Gabitól irigyelhette el a nemzeties vonalat, de azt is elmondta, nem tanácsos éppen a himnuszhoz hozzányúlni.

Hallgassátok meg az e heti epizódot a podcastcsatornákon, vagy nézzétek meg YouTube-on. Jövő héten a Márkó és Barna Síkideg vendége Dzsúdló lesz.