Zaz, Diana Krall és James Blunt is fellép a következő VeszprémFesten

Diana Krall kanadai jazz énekesnő, zongorista albumait világszerte 15 millióan vásárolták meg, ami a jazz műfajban kimagasló eredmény. Három Grammy-díj, nyolc Juno-díj is fűződik a nevéhez. Első lemeze: Stepping Out 1993-ban jelent meg, majd a When I Look In Your Eyes albumával aratott világsikert 1999-ben. Énekelt Tony Bennett-tel, Barbara Streisanddal és Paul McCartney-val is.

Krall már ötször járt Magyarországon, 2013-ban a VeszprémFesten aratott elsöprő sikert. Idén július 11-én ismét Veszprémben lép közönség elé a História Kertben.

Nemcsak a jazz kedvelői örülhetnek Jamie Cullum, angol pop-jazz énekes fellépésének. Zenéjében a pop, rock és jazz vegyül, így népszerűsíti a műfajt olyan körökben is, ahol egyébként nem hallgatnak jazzt. Hollywood Bowl, Carnegie Hall, Fuji Rock, és a Glastonbury Fesztivál ünnepelt előadója. Olyan neves énekesekkel zenélt együtt, mint Amy Winehouse és Billy Joel.

A VeszprémFesten július 12-én lép színpadra.

James Blunt, a brit popsztár énekel a fesztivál utolsó napján, aki a The Stars Beneath My Feet című Európa turnéjának állomásaként látogat el Magyarországra.

Az énekes 2002- szolgált a Brit hadseregben, ahol felderítőként a századosi rendfokozatot is elérte. Onnantól kezdve csak a zenének élt, és első albuma a Back to Bedlam 2004-ben jelent meg. A You're Beautiful című száma világslágerré vált.

Két Brit-díj, két MTV Video Music-díj és két Ivor Novello-díj tulajdonosa, ötször jelölték a Grammyre is.

Isabelle Gaffroy ismertebb nevén Zaz, olyan előadó, aki francia nyelven énekelt dalaival a világ mindent táján közkedveltté vált. Zenéje jazzes pop, soul beütéssel. A köztudatba 2010-ben robbant be Je veux című dalával. Hat éves korától tanult zenét, testvéreivel a tours-i zenei konzervatóriumba járt. Kezdetben utcazenészként lépett fel a francia városokban, majd első bandájával a Fifty Fingers blues együttessel járták a fesztiválokat, kisebb turnék mellett. Stílusára hatással volt Edit Piaf és Ella Fitzgerald is.

A hatnapos fesztiválon fellép a nagyszerű fado énekes, Ana Moura és fergeteges bulit ígér a Gipsy Kings koncertje is, Nicolas Reyes flamenco-pop legenda közreműködésével.