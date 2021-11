Megújult a Magyar Művészet, a Magyar Művészeti Akadémia folyóirata

Mit jelent a megújulás egy konzervatív művészeti folyóirat esetében?

A Magyar Művészet mint az MMA művészetelméleti folyóirata 2013-óta létezik. Idén arculati, szerkezeti szempontból is megújult a lap, illetve kéthavi megjelenésre álltunk át a korábbi negyedévesről. Dinamikusabb, a művészeti jelenségekre gyorsabban reagáló, szélesebb látószöget nyitó folyóiratot képzeltünk el az addigiakhoz képest. Megtartva természetesen a lap erényeit és szellemiségét is, amely Kulin Ferenc, a korábbi főszerkesztő vezetésével bontakozott ki.

Milyen konkrét változásokat emelne ki?

Külön választottuk a tanulmány rovattól a művészeti publicisztikákat, van egy állandó interjú rovatunk, amely ebben a formában szintén újdonság. A szemle rovatunk is két részből tevődik össze. Folyamatosan szemlézzük a magyar művészeti, művészetelméleti könyveket, másrészt a külföldieket is. Van egy komoly nemzetközi kitekintésünk.

Történt változás a szerzőgárdában is?

Ez egy akadémiai tudományos lap, szerzőink művészettudománnyal, művészetelmélettel foglalkozó szakemberek, illetve olyan alkotóművészeket is megpróbálunk bevonni a munkába, akik írásban is gondolkodnak a művészetről. Érdeklődésünk tárgya a magyar kultúra egésze. Miközben az MMA intézménycsaládjában születő értékeket is kiemelten mutatjuk fel, az itt folyó kutatások, megrendezett konferenciák anyagaiból is publikálunk.

Kinek szól a lap?

Olvasóink egy része a tudományos, szakmai közegből kerül ki, de a kortárs művészetek iránt érdeklődő szélesebb közönség is haszonnal forgathatja a lapot, aki ezen a területen szeretne elmélyült módon, a jól ismert közhelyek nélkül tájékozódni.

Mennyire határozza meg a lapot a politika?

Tudományos, ismeretterjesztő folyóirat, amelyben politikai meghatározottság nem érzékelhető. Az ideológiai viták nem ránk tartoznak, hiszen bármelyik ideológia kiszűrné a művészeti értékek jelentős hányadát.

Tematikailag, a szerzők kiválasztásánál sincs ilyen szempont?

Nincsen.

Milyen szempontok érvényesülnek?

Alapvető szempont az összművészeti tájékozódás, tehát minden művészeti át fejleményeit, történetiségét vizsgáljuk. A kortárs magyar művészet eredményeit szeretnénk felmutatni, amelyek jórészt rejtve maradnak a hétköznapi befogadók előtt. Arra is törekszünk, hogy szerzőink irodalmi vagy szabatos, magas színvonalú tudományos nyelvet használjanak a művészeti eredmények bemutatásához, amire a magyar értekező próza kísérletezésre fogékony nyelve ma különösen rászorul. Nemcsak maga a művészet, hanem művészetről való írás is állandó kísérletezés, és a Magyar Művészet teret ad ezeknek. Meggyőződésünk, hogy folytatandó és megújítandó a magyar esszéírás nemes hagyománya.

Hol érhetik el az olvasók a folyóiratot?

A nyomtatott változatot a Lapker Zrt. üzleteiben, az online formátumot pedig a honlapunkon érhetik el. Minden írást néhány hónapos késleltetéssel feltöltünk az online felületre, és a honlapunkon ingyenesen megtalálhatóak korábbi számaink is.

(Borítókép: Falusi Márton 2020. december 18-án. Fotó: Trenka Attila / Index)