Megint veszélyzónában a magyar zeneipar

A zeneipar résztvevői szerint az erősödő negyedik hullám tovább rontja az amúgy sem rózsás helyzetet, a közönség még nehezebben tudja kiszűrni a pontos és valós információkat, ezért sokan meggondolják, hogy elmenjenek-e egy koncertre. Az elővételes jegyek szinte teljesen eltűntek. A Zorall rockzenekar vezetője, Lévai Hangyássy „Hangya” László is megerősíti ezt: „Mindenki óvatos az elővétellel, legtöbben aznap vagy maximum egy-két nappal előtte veszik meg a belépőt.”

Hangya azt is elmondta, hogy a zenei háttérmunkások közül sokan – roadok, hangtechnikusok – már ez első hullám után más megélhetés után néztek, és jelentős részük már nem is szeretne újra a zeneiparban dolgozni. A fix munkahely mellett biztosabban tervezhetnek, ráadásul nem kell minden hétvégén az országot járniuk, vagy hajnalig dolgozniuk egy rendezvényen, így több idejük marad a családjukra.

Egy nagy budapesti rendezvényhelyszín munkatársa úgy látja, hogy nemcsak a negyedik hullám, hanem az elmúlt húsz hónap, és a félgázzal lebonyolított 2021-es nyári szezon együtt felelősek a gondokért. Azt is elárulta az Indexnek, hogy az erősen csökkenő létszámú közönség miatt az őszi-téli klubszezon is bukás lehet.

A szakember úgy látja, hogy erősen csökkent a koncertek utáni érdeklődés. Ez a fővárosban is érezhető volt, vidéken pedig, ahol a visszaesés kb. 70%-os volt, határozottan negatív előjellel kezdődött a szezon. Szerinte ennek okairól is érdemes beszélgetni, hiszen a szabályozások alapvetően nem változtak, viszont a közönség oldaláról érezhető egy jelentős elzárkózás.

A bizonytalanság szinte minden zenekart és előadót érint. A jegyekkel kapcsolatban Marosi Nikolett, az AWS, a Lazarvs és Áron András „Apey” menedzsere hasonló tapasztalatokról számolt be:

Míg az elmúlt években szépen kiépítettünk egy rendszert, rászoktattuk a közönséget, hogy érdemes elővételben jegyeket venni, most a sok lemondott koncert, folyamatos újraszervezés miatt már nem szívesen teszik ezt. Kivárják, hogy lesz-e a buli egyáltalán, és inkább a helyszínen veszik meg. Ez nagyon megnehezíti a tervezést.

Az állandósult rögtönzéskényszer ellehetetleníti a klubokat és ez előadókat is, hiszen senki nem tudja, milyen és mekkora közönségre számíthat egy rendezvényen. Hangya véleménye szerint ez is okozhatja, hogy

a zenei klubok egyharmada vagy fele biztos, hogy bedobja a törölközőt,

hiszen olyan károkat okozott a vírus a rendszerben, amit csak támogatásokkal és hosszú idő alatt lehet helyrehozni.

A kecskeméti Ápoló Klub tulajdonosa, dr. Homoki Balázs elmondta, hogy ők is betartanak minden járványügyi előírást, de egyre nehezebb helyzetben kell dolgozniuk, ezért most van legnagyobb szükség a klubok és a közönség közti kommunikációra.

A helyzetet az sem javítja, hogy rengeteg zenekar és előadó kénytelen megbetegedés vagy karanténkötelezettség miatt lemondani a koncertjeit. Az AWS budapesti nagykoncertjét, melyet az énekes, Siklósi Örs emlékére rendeztek, három héttel kellett csúsztatni, hiszen az egyik zenész két nappal a buli előtt betegedett le. Sok koncert marad el vagy csúszik ilyen okok miatt is, ami tovább rontja a közönség jegyvásárlási kedvét.

Vannak azonban olyanok, akik a végsőkig kitartanak. A Lazarvs például, bár kevesebb helyszínnel, de elindította a turnét, hiszen számukra mindig a közönség és a velük való kapcsolat az első. Vele ért egyet Fejes Tamás, a Tankcsapda dobosa is, aki „másodállásban” a debreceni Roncsbár klub tulajdonosa, ahol rengeteg feltörekvő banda kap fellépési lehetőséget:

– A zenekarok 90 százaléka lemondta a decemberi turnét; mi nem fogjuk, ameddig lehet, turnézunk és csináljuk. Minket ez hajt, hogy koncertezzünk, ez az életünk – mondja a dobos, aki úgy látja, hogy a társadalom és a közönség jelenlegi szétszakadása miatt is új módszereket kellett találniuk arra, hogy megfogják a koncertre járókat. A Roncsbár tulajdonosaként is azt tapasztalja, hogy vannak bandák, akik meglepően kevés nézőszámmal mennek, mások még most is telt házakat csinálnak. Ezek a különbségek is tehetnek arról, hogy egyre több a lemondott koncert, az átszervezés a zenekarok és az előadók között. Úgy látja, hogy a kis létszámú közönség egy idő után kiölheti a játékkedvet a zenészekből, ezért inkább kivárják a negyedik hullám végét.

A Zorall zenekar például – Hangya szavaival élve – tavaszig „jegeli” működését, csak pár koncertet vállaltak be addig.

Felmerülhet a kérdés, hogy egyáltalán kik járnak most koncertre vagy bulizni? Egyértelműen a fiatalabb korosztály. Egyre többen vannak beoltva, de a legfiatalabbak még nem kaptak oltást, és olyanok is akadnak, akik nem is szeretnék beoltatni magukat. Utóbbiak biztos lemaradnak a klubkoncertekről, hiszen jelenleg minden beltéri rendezvényen kötelező a védettségi igazolvány.

Persze vannak helyek, akik szerencsésebb helyzetben vannak. Fejes Tamás azt mondta a Roncsbárról, hogy a helyi adottságok miatt piacvezető a klubjuk, így őket kevésbé érintette a lanyhuló jegyvásárlási trend. Azt azonban ő is észrevette, hogy korosztályi szempontból megváltozott a közönség:

Egyértelműen látszik, hogy a fiatalabbak sokkal aktívabbak, míg az én korosztályom nehezebben mozdul meg, ők talán komolyabban vették a »Maradj otthon!«-felhívást

– mondja a zenész, aki attól tart, hogy érezhetően lesz egy olyan közönségréteg, amelyik teljesen leszokik a koncertre járásról.

Mind a zenészek, mind a közönség nehezen kezeli a bizonytalanságot. A zenekarok rengeteg lehetőségtől esnek el. Marosi Niki beszámolt arról, hogy Apey épp 2019-ben nyert el egy külföldi karrier építését segítő pályázatot, azonban ez a lehetőség az egész világot érintő járvány miatt folyamatosan tolódik. A negyedik hullámmal kapcsolatban azt is megjegyezte:

Nehéz eldönteni, hogy elinduljunk-e egyáltalán, hiszen lehet mínuszos lesz egy buli, Rossz érzés az elmúlt évek sikerei után fél házak előtt játszani. Pszichológiailag kell feldolgozni, hogy nem a zenekar teljesít rosszabbul, nem miattunk jön kevesebb néző a koncertjeinkre, hanem a helyzet miatt fogynak gyengébben a jegyek.

Sokan nem is mernek a téli szezonnal számolni, hiszen bármikor jöhetnek az újabb szigorítások, és jobb el sem indulni, mint lemondani egy turnét. Jobb híján abban reménykednek, hogy jövőre javul a helyzet. A klubok mindent megtesznek azért, hogy közönségük a legnagyobb biztonságban legyen, a legjobban érezzék magukat, a zenekarok pedig, ha élőben nem is tudnak, online tartják a kapcsolatot a rajongókkal.

(Borítókép: Fejes Tamás dobos a Tankcsapda zenekar koncertjén, a Szent István-nap rendezvénysorozatához kapcsolódó Road Movie Live fesztiválprogramon a budapesti Műegyetem rakparton 2021. augusztus 20-án. Fotó: Komka Péter / MTI)