Tíz százalék, húsz százalék: mire vagy kinek adunk borravalót?

Van különbség aközött, amikor elvisszük a családot egy menő helyre, ahol a felszolgálók mosolyogva törölgetik a gyerek szétköpködött spenótfőzelékének maradványait, miközben ugyanezzel a kifejezéssel próbálják elviselni, hogy minden rendelés mellé egyedi kéréseket csatolunk, és aközött, mikor kérünk egy sört a pultnál.

Az egyiknél szinte kompenzálásként hagyunk ott némi extrát, köszönve, hogy a körülményektől eltekintve tisztelettel bántak velünk, a másik esetben pedig az alkoholszintből fakadó nagylelkűség, illetve a mögöttünk álló sorból áradó társadalmi nyomás határozza meg, akarunk-e többet fizetni a kelleténél.

De honnan ered a borravaló, és mire való, ha nem borra?

Kinek adjuk, mióta és főleg miért?

Mitől függ, hogy egyes szolgáltatások mellé odacsapunk pár száz forint grátiszt, miközben más szakmák képviselőinek eszünkbe sem jut többet fizetni, mint amennyiben előzetesen megállapodtunk?

A borravaló eredetét legalább akkora mítosz lengi körül, mint egy izgalmasabb legendát, azzal a különbséggel, hogy bár keletkezésének története homályos, ez mégsem gátol meg bennünket abban, hogy generációról generációra tovább örökítsük a szokást: jattot adunk.

Keresd a nőt!

Kutatásunkban a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum Gyűjteményi Osztályának vezetője, Balogh Ádám muzeológus volt segítségünkre.

A borravaló kialakulását egészen odáig lehet visszavezetni, amikor az 1600-as években Londonban megnyíltak az első teaházak. Igen ám, de ezek az intézmények belső tereikben csak urakat fogadtak, így aki dupla X-kromoszómával született, viszont nem akart kimaradni a kisujjeltartott csészefogdosásból, kénytelen volt a teaházak udvarán lecsüccsenni.

A nőkkel sorsközösséget vállaló férfiak, akik szerettek volna a szebbik nemnek kedveskedni, pár extra érmével sürgették a felszolgálókat, hogy az a bizonyos ital ne az akkor még ismeretlen fogalomnak számító ice tea hőmérsékletét vegye fel.

Eme megkérdőjelezhető szükségletű szokásunk Közép-Európában teaházak helyett az ivókból indult máig hódító útjára. Itt a pluszpénz mögött megbújó szándék eltérő: vagy azért adtak egy kis extrát, hogy mindig tele legyen a korsójuk, vagy azért, hogy gyorsan jussanak az éltető nedűhöz.

Az eredetsztorikat színesíti egy olyan elmélet is, ami a borravaló magyar kifejezésének is értelmet ad, azaz azért fizettek a dolgozóknak is egy borra valót, hogy az általános hangulat jobb legyen vagy fokozódjon. Rossznyelvűek szerint ez főleg akkor volt igaz, ha a felszolgálók a női nem képviselői voltak, akiktől szintén csak jó hangulatot reméltek – igaz, inkább az este folytatására.

Szóval a borravaló célja eredetileg az volt, hogy javítsa, illetve gyorsítsa a szolgáltatás minőségét, vagy ha ezeket nem is, legalább a hangulatra pozitív hatást gyakoroljon.

Ám a borravaló nem csak a vendéglátóhelyeken terjedt el, egy idő után általánossá vált, hogy a szolgálattevő szakmák képviselőit is jutalmazzák némi grátisz érmével, persze csak akkor, ha valamivel többet nyújtanak az eleve elvártnál. Például a borbély azért kapott többet a szolgáltatás szabott áránál, ha a lehető legsimábbra borotválta a megrendelő úr arcát.

De mi a helyzet napjainkban?

Borravalót most sem csak a vendéglátóiparban dolgozóknak adunk, hanem ha úgy tartja úri kedvünk, a futárnak (főleg, ha a tizediken lakunk, de elfelejtettük tájékoztatni, hogy a lift szabadságra ment); a fodrásznak (hálánk jeléül, hogy az egy centi csak tízzel lett több, nem hússzal, és még relatív emberi formában hagyjuk el a szalont); a taxisofőrnek (hogy neki miért, arról tippünk sincs, főleg, hogy ha valaki vezet, nincs szüksége borra).

Egészen új keletű jelenség, hogy a borravaló kötelezően elvárt, arról nem is beszélve, hogy sok helyen belekalkulálják az árakba, sőt a fizetésekbe is.

A vendéglátóiparban régóta kényes kérdés a borravaló jelensége, szaklapok hasábjain először az 1800-as években tűnt fel. Rudolf von Jhering német jogtudós például problémásnak tartotta a borravaló rendszerét erkölcsi és jogi szempontból is, hiszen a többletszolgáltatásért cserébe a díjazott személy munkáltatójától és a szolgáltatás igénybe vevőjétől is fizetségben részesül. Ezt a dilemmát tetőzte, hogy a borravalót adó személy és a pénzt elfogadó között sosem jött létre jogi aktus, szerződést csak a munkáltatóval kötött a kettős fizetséget elfogadó munkavállaló.

A német értekezések hatására itthon is vitatéma lett a kérdésből, amit a XIX. század végén a Budapesti Szállodások, Vendéglősök és Korcsmárosok Ipartársulatának elnöke, illetve a híres gasztronómiai dinasztia alapítója, Gundel János zárt le.

A borravaló annyira gyökeret vert, hogy már önmagában ez a körülmény is a helyességét bizonyítja. Részben az emberi hiúság következménye, részben a különleges figyelmesség jutalma. A vendég nem köteles borravalót adni, hiszen egyik vendéglős sem tűrné a hanyag kiszolgálást. Ha a borravaló kiküszöbölése érdekében magasabb fizetést adnának a pincéreknek, akkor válna csak kötelező és általános teherré, mert kénytelenek volnának az árakat is emelni

– vélekedett Gundel János, aki szerint a borravaló előnye, hogy hatására a jóravaló pincérek idővel önállósodni tudnak.

A Vendéglősök Lapjának egyik 1910-es példányszámából kiderül, hogy a főpincérek az okosan félrerakott borravalók hatására feljebb léphettek mint háziurak, szálloda- vagy bérpalota-tulajdonosok.

Jhering örökségül hagyta dilemmáját, így lett a borravaló adóztatásának kérdése a modern kor problémája. Még a 2000-es évek elején merült fel a vendéglátóipar kifehérítésének kérdése. Ezt úgy próbálták megoldani, hogy törvénybe foglalták a felszolgálói díj alkalmazását és mértékét, aminek az volt a célja, hogy eltöröljék a borravaló, azaz a fekete pénzmozgás rendszerét.

Ám a felszolgálói díj nem vert gyökeret mindenhol, a kisebb vendéglátóipari egységek tiltakoztak a kötelező bevezetés ellen. Az elmúlt évek tapasztalatai szerint a felszolgálói díj léte sem zárja ki a magyarok borravalózási kedvét, így a jelenség további szabályozásokat követelt, viszont a pluszösszegre eltérő adózási követelményeket szabtak meg attól eltérően, hogy a borravaló összege bekerül-e a kasszába, vagy sem.

A közvetlenül a felszolgálónak, készpénzben adott borravaló adómentes bevételnek számít.

Ha a felszolgálók mindezt elkülönítve, például egy tip (borravaló angolul) feliratú dobozban gyűjtik, szintén adómentes jövedelemnek számít, egészen addig, amíg ezt az összeget nem a munkáltató osztja szét.

A pénztárba kerülő borravaló a vállalkozás bevételének számít, ezért az abból történő kifizetés a munkabérre vonatkozó adók és járulékok megfizetése mellett lehetséges.

Amennyiben a bankkártyás fizetés során a vendég a borravalóval megnövelt összeget a POS-terminálon keresztül egy összegben fizeti, akkor az a vállalkozás bevételét képezi, a többletösszeg így szintén adó- és járulékköteles.

Ha a borravalót bankkártyás fizetés során a pincér külön üti be a POS-terminálon lévő „TIP” gyűjtőre, akkor a borravalót elkülönítve kezelik, így a borravaló nem képezi a vállalkozás bevételét, tehát adómentesnek számít.

A vendéglátóhelyek eltérően kezelik azt is, hogy milyen arányban tarthatják meg a felszolgálók a közvetlenül kapott borravalót. Vagy mindenki megtartja, amit kap, vagy senki sem tartja meg, mert be kell adni a közösbe, és később a teljes személyzet osztozik rajta. Az is változó, hogy ez egyenlő arányban történik-e, vagy esetleg egyesek többet kapnak. Ám arra is találni példát, hogy a borravaló egy részét kell csak leadni, és azt osztják szét a személyzet többi dolgozói között.

Viszont érdemes megjegyezni, hogy manapság sem a felszolgálói díj, sem a borravaló nem kötődik többletszolgáltatáshoz, ezenfelül ne felejtsük el, hogy mindezt csak a vendéglátóipari szakmáknál szabályozták.

De akkor miért adunk borravalót, mikor ezért cserébe nem történik egyéb, mint hogy a munkáját elvégző egyén pontosan azt teljesítette, amit a szerződésében is leírtak?

Valószínűleg itt jön a képbe a társadalmi nyomás. Amikor a pultnál megkapja az ember, amit kért, abban a pultosnak tényleg nincs több feladata vagy hozzáadott értéke. Bár ha mindez egy törzshelyen történik, az egészen más tészta, ott már az otthoninak ható környezetért is fizetünk, a pultos barátok pedig nélkülözhetetlenek, főleg, hogy nekik köszönhetjük, ha zárás után kivételezett helyzetbe kerülve maradhatunk mulatni titokban és/vagy tilosban reggelig.

Mi alapján szokott adni borravalót? Megszokásból, de mindig megy a tíz százalék.

Ha tényleg azt éreztem, hogy plusz értéket kaptam, adok.

Mindig adok, szerintem ez természetes.

Nem adok borravalót, elavult szokásnak tartom.

Adok borravalót, de nem hiányozna, ha megszűnne ez a szokás.

(Borítókép: Egy mexikói étteremben vacsoráznak a vendégek. Fotó: Robert Alexander / Getty Images)