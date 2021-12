Elmarad a Deep Purple-dobos idei koncertje Budapesten

Elmarad a Deep Purple-dobos, Ian Paice Purpendicular nevű együttesének december 12-i fellépése az A38 hajón. A szervező cég azt írta, dolgozik azon, hogy a Deep Purple klasszikus dalait játszó Purpendicular eljusson Magyarországra 2022-ben, írta az MTI.

A több mint százmillió lemezt eladó Deep Purple brit hard rock együttes 1968-ban Roundabout néven alakult Hertfordben.

Nevüket Peter DeRose azonos című dalából vették át. A 60-as évek végén készült lemezeiket a progresszív rock, a pszichedelikus és blues-rock, a klasszikus zene, valamint a korszak popzenéje jellemezte.

Az 1970-es évek elején készült albumaikkal egy keményebb zenei világ felé fordultak, ennek révén a világ egyik legnépszerűbb hard rock zenekarává nőtték ki magukat, olvasható a wikipédián. Az együttes 1969 nyarán kialakult, klasszikus felállása (Ian Gillan, Roger Glover, Jon Lord, Ian Paice, Ritchie Blackmore) 1973-ban felbomlott. Ez a felállás jelentette az együttes legsikeresebb korszakát, s olyan klasszikus rockdalokat hagyott az utókor számára, mint a Black Night, a Fireball, a Highway Star, a Child in Time vagy a minden idők egyik leghíresebb gitárriffjével indító Smoke on the Water.