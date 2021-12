Meghalt Michael Nesmith, a The Monkees gitárosa és énekese

A zenész 78 évesen, pénteken halt meg otthonában. Halálhírét családja közölte a Rolling Stone magazinnal. Nesmith 2018-ban négyszeres bypassműtéten esett át.

Zenésztársa, Micky Dolenz énekes, dobos azt írta a Twitteren, hogy vigasztalhatatlan közeli barátja és zenésztársa halála miatt. Az együttest rajtuk kívül a 2012-ben elhunyt Davy Jones vezető énekes és a 2019-ben elhunyt Peter Tork billenytűs-basszusgitáros alapította 1965-ben.

Michael Nesmith, the contemplative, wool-cap-wearing member of the Monkees, has died at 78. He made one of the rock era's first music videos and won the first Grammy Award for video. https://t.co/Ed2OuEMfqr pic.twitter.com/8PssCI3xfu