Golden Globe-díjra jelölt film is szerepel a budapesti fesztivál programjában

2022-ben január 22-30. között a világ legsikeresebb és legújabb egész estés dokumentumfilmjeit mutatja be a 8. Budapest International Documentary Festival (BIDF).

A BIDF a világ legrangosabb és legújabb (2020-ban és 2021-ben készült) nemzetközi sikerfilmjeit mutatja be. 2022-ben nagyjából 50 filmet, mintegy 200 vetítésen, több mint egy héten át láthatnak a dokumentumfilmek iránt érdeklődők Budapesten a Cinema City Mammut II. mozitermeiben és 10 nagyvárosban országszerte.

Az idei fesztivál szlogenje:

Bátor filmek.

Öt szekcióban, összesen 32 nemzetközi versenyfilmet láthat a közönség. A hivatalos versenyfilmek listájában olyan alkotások is lesznek, amelyek a világ legelismertebb dokumentumfilm fesztiváljain szerepeltek, vagy szerepelnek, azok jelöltjei, vagy díjazottjai.

Ilyen például A köd gyermekei című vietnámi alkotás (r.: Ha Le Diem), amely megnyerte az International Documentary Festival of Amsterdam versenyét. Illetve a dán Menekülés (Flee) című animációs dokumentumfilm, ami elnyerte a 34. Európai Filmdíj legjobb európai dokumentumfilm, valamint a legjobb európai animációs játékfilm díját, valamint Golden Globe-ra is jelölték. Ugyanezt a filmet nevezi Dánia Oscar-díjra is.

Szekciók:

Bátor gyermekek

A köd gyermekei / Children of the Mist

Rendező / Director: Ha Le Diem (Vietnam / Vietnám, 2021, '90)

A Pillangó álma / The Butterfly's Dream

Rendező / Director: Jaroslaw Szmidt (Lengyelország / Poland, 2020, '91)

A Remény Iskolája / School of Hope

Rendező / Director: Mohamed El Aboudi (Finnország / Finland, 2020, '78)

A Vörös falak foglyai / Inside the Red Brick Wall

Rendező / Director: Hong Kong Documentary Filmmakers (Hongkong / Hongkong, 2020, '88)

Jacinta, a szeretet - függő / Jacinta

Rendező / Director: Jessica Earnshaw (Amerikai Egyesült Államok / USA, 2020, '105)

Magas mérce / Raise the Bar

Rendező / Director: Gudjon Ragnarsson (Észtország / Estonia, 2020, '70)

Bátor nők

Femokrácia / Femocracy

Rendező / Director: Dr. Torsten Körner (Németország / Germany, 2020, '99)

Ivanna jégbezárt élete / Life of Ivana

Rendező / Director: Renato Borrayo Serrano (Észtország / Estonia, 2021, '79)

Légy a hangunk! / Be My Voice

Rendező / Director: Nahid Persson (Iran / Iran, 2021, '83)

Mádám Anny / Anny

Rendező / Director: Helena Třeštíková (Csehország / Czeczia, 2020, '66)

Menj tovább! / Fly so far

Rendező / Director: Celina Escher (Salvador / Salvador, 2021, '89)

Tehén / Cow

Rendező / Director: Andrea Arnold (Egyesült Királyság / United Kingdom, 2021, '94)

Tükör / Mirror

Rendező / Director: Siddhant Sarin, Debankon S. Solanky (India / India, 2021, '73)

Bátor ellenállók

Álarc mögött / Faceless

Rendező / Director: Jennifer Ngo (Hongkong / Hongkong, 2021, '80)

Bírákkal az utcán / Judges Under Pressure

Rendező / Director: Kacper Lisowski (Lengyelország / Poland, 2021, '86)

Egy nagy ugrás / The Jump

Rendező / Director: Giedrė Žickytė (Franciaország / France, 2020, '85)

Kitolt határok / Pushing Boundaries

Rendező / Director: Lesia Kordonets (Svájc / Switzerland, 2021, '102)

Sodródó lelkek / Downstream to Kinshasa

Rendező / Director: Dieudo Hamadi (Belgium / Belgium, 2020, '90)

Színfalak / A Stage

Rendező / Director: George Varsimashvili (Grúzia / Georgia, 2022, '80)

Bátor útkeresők

Az élet mértékegysége / Intensive Life Unit

Rendező / Director: Adéla Komrzý (Csehország / Czech Republic, 2021, '80)

Egyáltalán nem hős / No Hero At All

Rendező / Director: Michał Kawecki (Lengyelország / Poland, 2021, '77)

Élők és holtak / The Living and the Dead

Rendező / Director: Manuel F Contreras (Kolumbia / Kolumbia, 2021, '95)

Erőltetett menet / Ascension

Rendező / Director: Jessica Kingdon (Amerikai Egyesült Államok / USA, 2021, '97)

Isten veled, mennyország / Leaving Paradise

Rendező / Director: Ofer Freiman (Izrael / Israel, 2021, '86)

Menekülés / Flee

Rendező / Director: Jonas Poher Rasmussen (Dánia / Denmark, 2021, '86)

Bátor álmodozók

Az utolsó menedék / The Last Shelter

Rendező / Director: Ousmane Samassékou (Franciaország / France, 2021, '85)

Barlang - óriás / Caveman – The Hidden Giant

Rendező / Director: Tommaso Landucci (Olaszország / Italy, 2021, '91)

Dida és mi, a család / DIDA

Rendező / Director: Nikola Ilić, Corina Schwingruber Ilić (Svájc / Switzerland, 2021, '78)

Gólya, bácsi, gólya / The Storkman

Rendező / Director: Tomislav Jelinčić (Horvátország / Croatia, 2020, '76)

Lehetetlen szerelem / Love, it was Not

Rendező / Director: Maya Sarfaty (Ausztria / Austria, 2020, '83)

Magányos halál / Kodokushi

Rendező / Director: Ensar Altay (Törökország / Turkish, 2020, '85)

Nagy ár / High Maintenance

Rendező / Director: Barak Heymann (Izrael / Israel, 2020, '66)

A 8. Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál díjairól rangos, 25 nemzetközi-, és hazai szaktekintélyből és alkotóból álló zsűri dönt majd. További információk a fesztivál hivatalos honlapján, valamint a Facebook-oldalán olvashatnak.