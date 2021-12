Itt az Oscar szűkített listája, a Post Mortem kiesett

Bemutatták a jövő márciusi Oscar-díjátadó több kategóriájának shortlistjét, ám sajnos Bergendy Péter filmje biztosan nem kap aranyszobrot. Erre korábban minden esély megvolt ugyan, hisz Magyarország a legjobb nemzetközi film kategóriában a Post Mortemet nevezte, a magyar horror viszont már az első körben kiesett – derül ki az Amerikai Filmakadémia bejelentéséből.

A listán többek között olyan filmek kaptak helyet, mint a Grosse Freiheit (Nagy szabadság), Playground (Játszótér), Ich bin dein Mensch (Én vagyok a te embered), Lamb (Bárány), Drive My Car (Vezess, kedvesem), A világ legrosszabb embere, Isten keze (The Hand of God). Díjat kaphat a Mátrix: Feltámadások kettő, a Dűne három, és a Nincs idő meghalni alkotás is. A lista a következő hetekben tovább szűkül, a végső esélyeseket február 8-án publikálják; mígnem minden kiderül 2022. március 27-én, a Los Angeles-i Dolby Theatre színpadán. k

A magyar jelölt, a Post Mortem egyébként 1918-ban játszódik, az I. világháború végén, amikor fiatal férfiak százezrei maradtak örökre a távoli a harcmezőkön, és még a spanyolnátha is végigsöpört a világon, tovább tizedelve az emberiséget. A teljes filmkritikát ide kattintva olvashatja el.