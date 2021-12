Meghalt a Live Aid műsorvezetője

Hatvanhat éves korában elhunyt a BBC Radio 1, Radio 2 és Top of the Pops műsorvezetőjeként is ismert Janice Long – írja a Mirror.

A kétgyermekes családanya közel öt évtizedes pályafutása alatt egyik legjelentősebb feladata volt, amikor fő műsorvezetőként működött közre az 1985-ös Live Aid jótékonysági koncerten.

Janice Long rövid betegség után, karácsonykor, otthonában, családja körében hunyt el. Halálhírét ügynöke erősítette meg.

(Borítókép: Janice Long Londonban 2014. március 26-án. Fotó: Tristan Fewings / Getty Images)