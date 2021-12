Meghalt a humanista fotográfia utolsó képviselője

Kilencvenhét éves korában, párizsi otthonában elhunyt Sabine Weiss fotográfus, halálával a híres francia humanista iskola utolsó képviselője is távozott – adta hírül az MTI.

Bár a fotózással felhagyott, Weiss haláláig aktívan foglalkozott az archívumával. Svájcban született, művészetét Genfben tanulta, majd a második világháború után Párizsba költözött. Különösen a Párizs utcáin készített képeiről vált híressé, és 70 éven át a francia fotográfia középpontjában állt.

Weissnek 1949-től működött műterme Párizsban, 1995-ben pedig felvette a francia állampolgárságot. A második világháború utáni időszak egyik első jelentős fotósaként olyan magazinok megbízásából járta a világot, mint a Vogue, a Life, a Time vagy a Newsweek, fényképeit világszerte mintegy 160 önálló vagy csoportos kiállításon mutatták be.

Az ösztönös tehetségű fotós az egyszerű emberek hétköznapjait örökítette meg szerte a világban anélkül, hogy megpróbált volna befolyást gyakorolni alanyaira. Munkatársainak közleménye szerint érzéke volt ahhoz, hogy megtalálja a különlegest a hétköznapiban. Ismert volt a Vogue divatmagazin számára készült divatfotóiról is.

Életművéért 2020-ban elnyerte a Les Rencontres d’Arles fotóművészeti fesztivál Women in Motion díját. Az olaszországi Velencében március 10. és október 25. között kiállítással tisztelegnek emléke előtt a Casa de Tre Oci palotában, ahol 2012 óta rendeznek nagy nemzetközi fotókiállításokat. Weiss volt az utolsó képviselője a francia humanista fotográfiai iskolának, amelyhez Robert Doisneau, Willy Ronis és Brassai is tartozott. Sabine Weis 2017-ben a lausanne-i Élysée Múzeumnak adományozott 200 ezer fotónegatívot és 7000 kontaktlapot.

Portréfotósként is keresett volt, többek között olyan művészek portréképét készítette el, mint Benjamin Britten és Igor Stravinsky zeneszerzők, Pablo Casals csellista és Fernand Leger francia festő.

Munkái számos vezető múzeum állandó gyűjteményében szerepelnek, köztük a New York-i Museum of Modern Art és a Metropolitan Museum of Art, valamint a párizsi Centre Pompidou állandó gyűjteményében.