Még meg se nyílt, de már kapja az elismeréseket

Az egyik legmeghatározóbb nemzetközi programajánló magazin, a Time Out a világ 22 legjobb, 2022-ben megvalósuló kulturális vonzerői közé választotta a Magyar Zene Házát.

A Time Out magazinnak a világ legjobb új, 2022-ben megvalósuló látványosságait összegző listáján a Magyar Zene Háza az előkelő második helyet szerezte meg, többek között olyan kulturális világszenzációk előtt, mint a New York-i Museum of Broadway, az isztambuli Modern Művészetek Múzeuma, a tajvani Művészeti Központ és a kairói Nagy Egyiptomi Múzeum, benne Tutanhamon sírjának teljes leletanyagával.

A Magyar Zene Háza látványos épülete idén decemberben elkészült, s a világon egyedülálló komplexitású zenei beavató intézményként 2022 január végén nyitja meg kapuit a közönség előtt.





A japán sztárépítész, Sou Fujimoto által tervezett ház egy ikonikus építészeti remekmű: organikusan hullámzó, lyukakkal áttört tetőszerkezetével és hatalmas üvegfalaival összetéveszthetetlen látványt nyújt, nem véletlen, hogy

világszerte a legjobban várt új épületek között tartja számon a nemzetközi szakma.



A Városliget fái között megbúvó, környezetével különleges összhangban lévő új intézmény sokszínű programkínálatával jövő év elejétől a zene számtalan élményét tárja majd a látogatók elé. A Zene Háza a korábban itt álló egykori lepusztult Hungexpo irodaházak helyén épült fel, az új épület környékén pedig egy évtizedekig elzárt és elhanyagolt, mintegy 7000 négyzetméternyi zöldfelület került megújításra és válik ismét a Városliget szabadon látogatható parkfelületévé.

A Magyar Zene Házaizgalmas épületére nem először figyel fel a nemzetközi szakma, megvalósulását már a kezdetek óta komoly figyelem övezi világszerte: a CNN és a World Architecture Community (WAC) is 2021 egyik legjobban várt új épületének nyilvánította. A házat már a tervei alapján 2019-ben Európa legjobb középületének választották a rangos londoni International Property Awards megmérettetésen, ami az ingatlanszakma egyik legnagyobb, széles körben jegyzett elismerése. 2020-ban pedig a világ legjobb zenei tematikájú fejlesztésének járó fődíjat kapta meg: az amerikai Music Cities Awards kiírásában, a legjobb zenei tematikájú ingatlanfejlesztésnek járó kitüntetését.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)