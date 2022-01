80 milliárd forintért eladták David Bowie teljes zenei életművét

A 2016-ban meghalt zenész hagyatékának kezelője és a Warner Music között született egyezség részét képezi a még Bowie életében megjelent 26 stúdióalbum és posztumusz megjelent lemeze, a Toy, valamint a Tin Machine-nel készített két albuma.

Az anyagi részleteket a Warner Music nem hozta nyilvánosságra bejelentésében, de egy az ügyletet ismerő forrás szerint

mintegy 250 millió dollárt (több mint 80 milliárd forintot) fizettek a katalógusért.

A hagyaték kezelője szeptemberben már aláírt egy globális licencszerződést a Warner Music-kal, amely David Bowie 1968 és 2016 között megjelent dalaira vonatkozott.





David Bowie zenei katalógusának eladása - amelyet a zenész születésének és halálának évfordulója előtt nem sokkal hoztak nyilvánosságra - a legújabb a nagyjából egy éve kezdődött katalógusfelvásárlási hullámban, amelyben többek között Bob Dylan, Paul Simon, Stevie Nicks, Neil Young, Tina Turner és Bruce Springsteen dalainak jogai cseréltek gazdát.

David Bowie-t 1996-ban iktatták be a Rock and Roll Hall of Fame-be, 2000-ben pedig a VH1 100 legnagyobb rockzenészt felsoroló listáján a 7. helyre került. 2002-ben a BBC által rendezett szavazás eredménye alapján összeállított 100 legnagyobb britet felsoroló lista 29. helyét érte el. Bowie pályája során 136 millió albumot adott el, és a brit popzene történetének tíz leggazdagabb előadója között tartják számon. 2004-ben a Rolling Stone magazin minden idők 100 legnagyobb előadóját tartalmazó listáján a 39. helyre sorolták.





Összesen hét David Bowie-album szerepel az 1001 lemez, amit hallanod kell, mielőtt meghalsz című könyvben.

(Borítókép: David Bowie 1987-ben. Fotó: Ebet Roberts / Redferns)