Meghalt Louie Anderson, a többszörös Emmy-díjas komikus

Életének hatvannyolcadik évében meghalt a komikus színész, Louie Anderson. Az Egyesült Államok egyik legnépszerűbb nevettetője volt, beválasztották minden idők 100 legnagyobb komikusa közé is. A művész több mint negyven éven keresztül játszott a közönségnek, ezalatt háromszor is elnyerte az Emmy-díjat – számolt be a CNN.

A magyar nézők elsőként az 1988-ben bemutatott romantikus vígjátékból, az Amerikába jöttem című Eddie Murphy-filmből ismerhetik. Ő írta gyermekkori élményei alapján a Louie élete című rajzfilmsorozatot, ami szintén óriási népszerűségnek örvendett Magyarországon.

(Borítókép: Louie Anderson 2018. március 23-án. Fotó: Ethan Miller / Getty Images)