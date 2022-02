Magyarok is esélyesek az Oscar-díjra

A Denis Villeneuve által rendezett Dűne Frank Herbert 1965-ös regénye alapján készült. A filmsorozat első felvonása 2021 szeptemberében mutatkozott be a 78. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon, és sikeresnek bizonyult mind a nézők, mind a kritikusok körében.

A Dűne színészei között olyan fiatal tehetségeket láthatunk, mint Timothée Chalamet-t és az Eufória sztárját, Zendayát. A filmben feltűnik még Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Jason Momoa és Stellan Skarsgard is.

Az alkotást többek között a budapesti Origo filmstúdióban forgatták, a stábban pedig hazai szakemberek is feltűntek. Most úgy tűnik, nagy eséllyel magyarok is hazavihetnek egy-két Oscar-díjat, hiszen a Dűnét jelölték A legjobb smink és A legjobb díszlet kategóriában is.

A díszletesek között olyan nevek találhatók, mint a Szárnyas fejvadász 2049-ben már együtt DOLGOZÓ Lázár Tibor (Atomszőke, Vörös Veréb) és Sipos Zsuzsanna (Gemini Man). A stáb magyar sminkesei között dolgozott az idén megjelenő Halo című sorozatban is munkálkodó Farkas-Arful Judit és Antal Márta (Árnyék és Csont, Trónok Harca, Szárnyas fejvadász 2049) is.

Bár hivatalosan csak Sipos Zsuzsanna szerepel a jelöltek listájában, a magyar szakemberek munkája így is kiemelkedő.

Mindkét kategóriában esélyesként indul a Dűne, és olyan filmekkel küzd meg március 27-én, mint a Szörnyella, A Gucci-ház, a West Side Story vagy A kutya karmai közt.

(Borítókép: A Dűne című film. Fotó: InterCom)