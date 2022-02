Január elején Britney Spears egy írógépet posztolt az Instagram-oldalára, azzal a szöveggel, hogy „Képes vagyok az újrakezdésre?”.

Azonban most friss hírként napvilágot látott, hogy a készülő új könyve kapcsán 15 millió dolláros (4,7 milliárd forint) üzletről állapodott meg a Simon és Schuster könyvkiadóval. Az összegről a Page Six számolt be. Ha igaz a hír, akkor ez mindenképp mérföldkő lesz Britney számára, hiszen a kiadó bennfentesei szerint

az amerikai popsztár karrierjéről, mérgező családi életéről és kapcsolatairól fog szólni, leírva és elemezve azt a környezetet, amelyben léteznie kellett.

Britney-nek van mit leírnia, és ha az egésznek nem elsősorban a pénzszerzés a legfőbb célja, hanem hogy tényleg őszintén beszéljen az eddig tabunak számító témákról, akkor ez egy eléggé ütős és fontos könyvvé nőheti ki magát.

Kezdjük azzal, hogy tavaly novemberben egy Los Angeles-i bíróság hosszabb procedúra és aktív médiajelenlét után megszüntette a negyvenéves popsztár 13 éven át tartó gondnokságát, így az énekesnő innentől kezdve csak és kizárólag maga dönthet a sorsa felett. Beleértve az eddig mintegy 60 millió dollárra becsült vagyonát is, amire eddig elvileg nem volt példa az életében, hiszen mindent az édesapja tartott a kezében a 2008 óta érvényben lévő felügyeleti jogának köszönhetően.

Britney mentális állapota miatt képtelenné vált arra, hogy helyes döntéseket hozzon. Így, mivel apja sokáig a menedzsere is volt, valószínűleg egyértelműnek gondolták, hogy ő kezelje 100 százalékban a lánya személyes és pénzügyekkel kapcsolatos ügyeit.

Viszont nem csak a pénzügyekről van itt szó, hiszen a tavaly beadott bírósági keresettel, amelyet Spears nyújtott be az apja ellen, a gondnokság felügyeletének megszüntetését is kérte. Az énekesnő ugyanis az apja szemére vetette, hogy akarata ellenére tartották őt a pszichiátrián, ahol olyan gyógyszerek és fogamzásgátlók szedésére kényszerítették, amelyek megakadályozták, hogy teherbe essen.

Egyes ismeretlen források szerint a készülőben lévő könyvről kötött megállapodás nem függ össze azzal, hogy Britney Spears húga, a 30 éves Jamie Lynn a múlt hónapban kiadta a Things I Should Have Said (Dolgok, melyeket ki kellett volna mondanom) című memoárját. Annak ellenére állítják ezt, hogy Britney mérgesen kikelt magából a megjelenés után az Instagramján, és nemcsak hazugnak, de söpredéknek is nevezte a húgát, pedig a popénekesnő ügyvédje szerint nem olvasta el a visszaemlékezésről szóló regényt.

A Simon & Schuster még nem erősítette meg a sikeres együttműködést az énekesnővel a 4,7 milliárd forint értékű szerződésről.

(via page six)