Kihirdették a Velencei Építészeti Biennálé kurátori pályázatának győztesét

A zsűri Kondor-Szilágyi Mária REZIDUUM – The Frequency of Architecture című pályázatát ítélte legjobbnak, melynek kiindulópontjai azok a kortárs ornamentikaátiratok, amelyek az átadás előtt álló új Néprajzi Múzeum homlokzati árnyékoló fémrácsán jelennek meg.

A Velencei Biennále nemzeti biztosa, dr. Fabényi Julia, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum igazgatója idén is nyílt pályázat útján, szakmai zsűri döntése alapján választotta ki a velencei Magyar Pavilon kurátorát és kiállítását – olvasható a Ludwig Múzeum közleményében.

A kiírásra hét érvényes pályázat érkezett be. A pályázók 2022. március 8-án a Ludwig Múzeumban prezentáción mutatták be a kiállítási tervüket a szakmai zsűri előtt. A zsűri a hét pályázat közül Kondor-Szilágyi Mária: REZIDUUM – The Frequency of Architecture című pályázatát nyilvánította nyertesnek. A kiállítási projekt résztvevői:

Ferencz Marcel építész,

Z. Halmágyi Judit építész,

Mátrai Péter építész-zeneszerző

Haász Ferenc világítástervező.

Fabényi Julia nemzeti biztos a közleményben kiemelte, hogy

a Ludwig Múzeum örömmel mutat be egy olyan projektet, amely egy nagymúltú társmúzeum modern, új épületét a kortárs művészet eszközeivel értelmezi és pozicionálja a nemzetközi színtéren. A tervezett kiállítás izgalmas kortárs összművészeti kísérlet: a művészek az archaikus motívumkincset épületornamentikává formálták, majd e fizikailag leképezhető formákat hangokká alakítják. transzformálják. Az így megszülető zene megszólaltatásába Velencében a közönség is bekapcsolódhat majd”.

A projekt kiindulópontjai azok a kortárs ornamentikaátiratok, amelyek az átadás előtt álló új Néprajzi Múzeum homlokzati árnyékoló fémrácsán jelennek meg. A múzeumban őrzött különféle népek hagyományaiból származó mintákat a tervezők a legelemibb formákra, ősi keresztöltésre egyszerűsítették, majd tovább redukálták.

Így keletkezett az a mintegy félmillió pixelből álló, raszterszerkezetű fémrács, amely végigfut az épület homlokzatán. Az ornamentika a magyar és az egyetemes kultúra szőtteseként az idén 150 éves Néprajzi Múzeum páratlanul gazdag gyűjteményét szimbolizálja.

A projekt zeneszerzője, Mátrai Péter ezt a pixelmintázatot írta át hangjegyekké, így a fémrács motívumsora lejátszható kottává alakult. Ezt a mintázatot szólaltatja majd meg a Magyar Pavilon kiállítása, ugyanazzal az szándékkal, mint maga az új épület, amely a kortárs művészet eszközeivel teszi hozzáférhetővé a hagyományt, és annak örökérvényű tartalmait. Ez a zene képezi a kiállítás hang-, fény- és térinstallációjának az alapját. Az épület hangjait fantáziahangszerek segítségével a közönség is megszólaltathatja majd a pavilonban.

