Közel másfél ezer filmet neveztek a májusi környezetvédelmi filmfesztiválra

A Kék Bolygó Alapítvány által meghirdetett és szervezett fesztivál az ország egyik legnagyobb fenntarthatósági programja és leg(el)ismertebb tematikus filmes seregszemléje.

A nemzetközi filmeket Szalay Péter Balázs Béla-díjas dokumentumfilm-rendező, ifj. Vitray Tamás operatőr, biológus, szakíró, a National Geographic magyarországi főszerkesztője, valamint egy korábbi díjazott, Takács Rita szerkesztő-rendező zsűrizi majd, míg a Kárpát-medence természeti értékeit összegyűjtő filmeket Széll Antal környezetvédelmi szakember, fotós, operatőr, Kátai Róbert rendező és Németh Beatrix televíziós szerkesztő bírálja el. A segítő a horgászati filmjeiről ismert Kátai Róbert – aki éveken keresztül volt a fesztivál fő szervezője – és a Duna Televízió tapasztalt szerkesztő-műsorvezetője, Németh Beatrix lesz.

A kezdők előtt is szabad volt a pálya

Amatőrfilmesek is jelentkezhettek a fesztiválra egy új kategóriában, a Third Eye versenyprogramban. Ide elsősorban hazai nevezések érkeztek, számos általános iskolai osztály is jelentkezett kollektív produkcióval.

A világ vezető természetfilm-stúdiói (a Terra Mater Factual Studios, a Marco Polo Film AG és az Albatross World Sales) is elküldte filmjeit.

A nagy nemzetközi filmkészítők mellett a legismertebb hazai alkotók is jelen lesznek alkotásaikkal.

Török Zoltán, Mosonyi Szabolcs, Szendőfi Balázs, Molnár Attila Dávid, Tóth Zsolt Marcell és a Filmdzsungel Kft., Garai Cintia és a Wildlife Messengers korábbi filmjeit már ismerheti a magyar közönség, most pedig legújabb munkáikkal jelentkeznek.