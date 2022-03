Alázzák a karmestert: „Sznobéria, fokozhatatlan unalom, időpocsékolás”

Rég hozzászokott a Danubia Zenekar koncertjeinek törzsközönsége, hogy az együttes művészeti vezetője, Hámori Máté karmester valami szokatlannal rukkol elő. Őket talán nem is lepte meg A zenegyűlölő 1.0 című előadás, amelyben Janklovics Péter stand-up jellegű kommentárjai színesítik a klasszikus szerzők műveit. A színész, aki immár tizenhárom éve robbantotta fel a netet Sziget-reklámjával, ezúttal a klasszikus zenével kapcsolatban idézi a nép hangját. Megkérdeztük, hogy szerintük ez mire jó.

Némi vita alakul ki a beszélgetés elején arról, vajon a stand-up komikus vette-e szárnyai alá a gyámoltalan „szomorúzenészeket”, vagy a Danubia Zenekar szánta-e meg a jobbára szerény létszámú közönség előtt viccelődő humoristát, de, mint kiderül, ez is a show része, amit nemcsak a színpadon, hanem civilben is folyamatosan előad, csiszol és gazdagít Hámori Máté és Janklovics Péter.

Adjad neki, bírja!

Később megegyeznek abban, hogy a közös program Hámori Máté ötlete volt, és a zenész érez is ebben némi önostorozásra való hajlamot.

Nem azt kértem a Pétertől, hogy végig engem alázzon, belőle ez zsigerileg jött

– teszi hozzá a Liszt Ferenc-díjas dirigens.

„Rátaláltam erre a vonalra, és a zenészei, mintegy nyolcvanan meg is erősítették az irányt: Adjad neki, bírja, mondogatják” – bólogat a színész.

A karmesternek sok ötlete van. A Zenegyűlölő crossover kísérlete például azon alapul, hogy szerinte sokan gondolják, hogy nem szeretik a klasszikus zenét, pedig eddig nem is nagyon hallgattak olyat. Az ő szemüket szeretnék felnyitni, esetleg a fülüket is.

Az egyszeri ember felől közelítettem meg a témát, tehát nyolcvan ember ül a színpadon, sehol egy intelligens lámpa, a látvány nulla, nem őrjöng az énekes, mert nincs. A végén persze minden a helyére kerül, hiszen amikor megszólal egy nyolcvan tagú szimfonikus zenekar, mindenki hallja, hogy valami fontos történik.

– foglalja össze művészi koncepcióját a klasszikusokat színesítő Janklovics Péter.

Kívülállókban persze felmerülhet a kérdés, hogy akik épp a komolyzene miatt vesznek jegyet a koncertekre, miért találják vonzónak, amikor egy humorista az arcukba kiabálja, hogy unalmas, nevetséges és sznob dolog ilyen koncerteken játszani és zenekart vezényelni. Súlyos félreértés továbbá ilyesmire pénzért jegyet venni, de a legnagyobb hibát az követi el, aki ezek után végig is üli az előadást.

Péter elismeri, hogy az iskolában is mindig a jelenlévőket szúrják le a hiányzók miatt, ennek ellenére megerősíti, hogy közös missziójuk azokkal is megszerettetni a klasszikus zenét, akik eddig nem ismerték, önszántukból életükben be nem tették volna a lábukat a Zeneakadémiára, de miatta mégis tesznek egy próbát.

„Valamilyen rejtélyes oknál fogva Petinek van egy erős rajongó tábora, köztük nem kevesen bárhová elmennek, hogy őt meghallgassák. A nagymamák is elhozzák a kamasz családtagjaikat, akiket különben nem tudnának elcibálni egy klasszikus koncertre. Sok visszajelzést kaptunk tőlük, hogy a tinik meglepődtek a tapasztaltakon, és kedvet kaptak a következő klasszikus zenei élményhez is. Az első falat leromboltuk. Ez a beetetés, aztán jön a komoly munka” – sommáz a karmester.

A színész is megerősíti, hogy rengeteg visszajelzést kap saját stand-up estjein is a klasszikus kirándulásról. Ismeretlenek írtak neki arról, hogy fantasztikus élmény volt, nagyon jól érezték magukat. Volt, aki megkérdezte, mi volt az a zene, amiben „azt a fuvola szólót” hallotta, mert meghallgatná újra. Tehát működik az ötlet.

A humorista elárulja, hogy mindezek ellenére erős túlzás lenne őt a klasszikus zene rajongójának nevezni, ám...

Akkor vesz részt klasszikus koncerten, ha megfizetjük

– konkretizálja partnere válaszát Hámori Máté, akiről lassan kiderül, hogy pálcája nélkül sem félős.

Majd hozzáteszi, hogy a koncerten hallható zenék még a kezdő hallgatókat sem rettentik el, hiszen a legismertebb, legnépszerűbb komolyzenei művekből állították össze a műsort. Rossini, Mozart, Bizet dallamait mindenki hallotta már valahol, még ha nem is tudja, honnan ismerős.

„Na most tényleg, fogalmam sincs, minek próbálnak ennyit, hiszen minden számot több száz éve írtak” – ad ízelítőt műsorából Janklovics, majd meglátja, hogy valahol minden rock&roll.

Hámori Máté a Danubia Zenekar Mick Jaggere

Véli a humorista, majd hozzáteszi: ha nem vesszük figyelembe azt, hogy egyikük kopasz. Az operáról is sommás véleménye van, kezdve a kétoldalas librettókon, folytatva az énekesek színészi képességeivel, majd visszatér Máté pálcájához, „amivel integet, tehát tulajdonképpen nem is zenész”.

„Viszont tényleg összehasonlíthatatlan élmény, ahogy megszólal egy szimfonikus zenekar, még akkor is, ha Máté vezényli” – bök oda még egyet.

Janklovics Péter művészi pályafutása egyik csúcspontjának tartja, hogy 850 fizető néző előtt énekelhette el a Zeneakadémia nagytermében az O Sole mio néven ismert örökzöldet, amelyet korábban Luciano Pavarotti is sikerre vitt.

Amikor még Gór Nagy Mária Színitanodájába járt, álmodni sem mert arról, hogy egyszer majd a saját halandzsakészletéből összeállított olasz nyelven dalol nagyzenekari kísérettel a klasszikus zene hazai fellegvárában.

Őszinte alázat és álalázás

A karmester beismeri, ő sem gondolta volna a konzervatóriumban, hogy egyszer még teltházas előadáson alázzák a Zeneakadémián. Nem is könnyű beismernie, hogy Péter erőteljes humora a közös produkcióban sosem lépi át a jó ízlés határait. Mégis megteszi, mert így van. Az ellen viszont egyértelműen tiltakozik, hogy Janklovics Verdit énekeljen, amikor ő vezényel. Akkor tudna ilyesmit elképzelni, ha valaki kortárs vígoperát írna az ötletükből.

„A következő közös koncertünk a szokásosnál is különlegesebb lesz – említi meg búcsúzás közben Hámori Máté. – Legközelebb április 3-án adjuk elő a Zenegyűlölőt. Erre bárki mondhat igent, és a szavazás után is bátran választhatnak minket.”

(Borítókép: Janklovics Péter és Hámori Máté 2022. március 11-én. Fotó: Papajcsik Péter / Index)