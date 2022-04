Menekülés Szaúd-Arábiából a szabadság földjére

Nem egy, nem kettő, nem három regény született a vallás nevében tárgyiasított, Szaúd-Arábiában szenvedő lányok és asszonyok megpróbáltatásairól, esetleg szökésükről a világ egyik – a nők számára – legkegyetlenebb országából. Egytől egyig megrázó történetek, egy idő után mégis unalmassá válhatnak, hiszen ezeket a regényeket általában ugyanarra a kaptafára húzzák fel. Ezek a nők szinte kísértetiesen hasonló körülmények közül menekülnek a teljes elnyomásból, a szabad(abb) élet reményében hagyják el otthonukat, és lelnek biztonságra egy másik országban. Az ő életük jóra fordul, szaúdi (és közel-keleti) nők millió azonban továbbra is rendszerszintű elnyomásban senyvednek.

Rahaf Mohammed sztorija nem átlagos meneküléstörténet:

a fiatal nő szökésének híre néhány éve futótűzként terjedt el az interneten és a világsajtóban,

miután Twitter-profilján élőben közvetítette élete legfélelmetesebb 48 óráját, vagyis amikor egy kuvaiti családi nyaraláson kiszökött a szállodából, és Thaiföldre, majd óriási nehézségek árán Kanadába menekült. A lázadó című regény Sally Armstrong lejegyzésében meséli el Rahaf Mohammed embert próbáló történetét.

Ennél rosszabb már nem is lehetne

Képzeljünk el egy olyan világot, amelyben büntetés jár azért, ha egy lány levágja a haját, ha egy férfi-hozzátartozója ellenőrzése nélkül felveszi a telefont, ha ebéd után szó nélkül feláll az asztaltól, ha a perzselő hőségben beleugrik a kerti medencébe vagy felül egy biciklire.

A szaúdi lánygyerekek sorsa elkeserítő és ijesztő, igazságtalan és emberi jogokat sért – nyugati szemmel nézve mindenképp.

Rahaf Mohammednek nem jutott ki ezekből az alapvetőnek tűnő élvezetekből – verésből, megalázásból és erőszakból viszont annál inkább – az alatt a 18 év alatt, amelyet a családjával töltött szülőhazájában, Szaúd-Arábiában, mielőtt egy előre kitervelt, végül sikeresen megvalósított szökési kísérletnek hála ki nem szabadult a földi pokolból.

A közel háromszáz oldalas, keretes szerkezetű történet a szökés előtti napokban kezdődik, majd visszarepít minket a nő gyermekkorába, végül a szökés napját meséli el. Egy ilyen szívszorító életútnál jó ötlet efféle turpissághoz folyamodni, hiszen a keretes szerkezetnek hála azonnal a legdrámaibb pillanatban kapcsolódunk bele Rahaf Mohammed életébe, amolyan in medias res, rögtön belecsapunk a lecsóba, és már tudjuk is, hogy mi lesz a történet csúcspontja. A kötet háromnegyede ezt a csúcspontot készíti elő, így a sztori végére gyönyörűen összeáll előttünk a teljes kép a lány megpróbáltatásairól.

Szaúd-Arábiában elképesztő méreteket ölt a kétszínűség

– fogalmaz a fiatal nő a kötet elején. Ebben a mondatban minden benne van, amit az országról tudni érdemes. A regény szociográfiának is felfogható, hiszen egy olyan lány szemével mutatja be az országot, aki ebbe a környezetbe született bele, saját bőrén tapasztalta meg a helyi szokásokat. (Rahaf Mohammed családja Háilban, Szaúd-Arábia legkonzervatívabb részén él, a fiatal nő apja magas rangú, gazdag férfi, aki a királyi családdal is kapcsolatban áll).

Nehéz elképzelni, hogy nem fiktív történetről beszélünk, egyes sorok annyira abszurd és kegyetlen dolgokról számolnak be, hogy teljességgel lehetetlennek tűnik a tény: Szaúd-Arábiában ez a valóság. Az olvasó úgy érzi, mintha egy rémálomban, egy alternatív univerzumban járna – egy sztoriban, amely gyermeki lázálom csupán. Talán így védekezünk a fájó igazság ellen? És akkor feltehetjük a kérdést: fáj-e egyáltalán egy olyan nőnek (vagy férfinak) ez a történet, aki egyébként nem tud azonosulni a szaúdi nőkkel, hiszen jobb körülmények között él? Igen, fáj…

A témáját tekintve megható, elgondolkodtató és borzasztó regényre lehet számítani, és ezek a feltételezések javarészt igazak is: az európai kultúrába született olvasóba sokszor a lapokon keresztül is belehasít a szégyenérzet, a sajnálat, a düh és az értetlenség. Egy könyv akkor hatásos és magával ragadó, ha az olvasó legszívesebben beleugrana a sorok közé, és beavatkozna a karakterek mozzanataiba, szavaiba, cselekedeteibe. Nos, A lázadó mindenféle túlzás nélkül ilyen regény. Együttérzést vált ki, emellett pedig hatásosan hívja fel a figyelmet a szaúdi nők helyzetére.

(Borítókép: A lázadó című regény borítója. Fotó: Kaszás Tamás / Index)