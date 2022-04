A Beatles gitárosa, ahogy még senki nem látta

Olivia Harrison húsz verset írt a Beatles-tagról a Came the Lightening című könyvbe, amely június 21-én jelenik meg – írja az Euronews.

A Came the Lightening fényképeket és emlékiratokat tartalmaz, emellett Martin Scorsese filmrendező bevezetőjét is, aki 2011-ben dokumentumfilmet készített George Harrisonról.

Ahelyett, hogy egy memoárt készített volna, Olivia egy lírikus önéletrajzi művet komponált

– vélekedett a versekről Scorsese.