Virtuális valóság, társadalmi érzékenység és animációs sportfilmek a Friss Kakason

Először rendezik meg a Friss Kakas Animációs Filmnapokat, a MOME Anim és a Friss Hús közös rendezvényét. Április 22. és 24. között nemcsak a MOME 2020-ban és 2021-ben készült diploma- és vizsgafilmjeit lehet megtekinteni a Toldi Moziban, de a vetítéseket kísérő szakmai programokon is részt vehetnek az érdeklődők, amelyeken szó lesz a VR-technológia nyújtotta lehetőségekről, az animációs filmek közösségi finanszírozásáról és az animációs újságírás kihívásairól is.

Több nemzetközi szakember is ellátogat a rendezvényre: Uri Kranot dán rendező a VR-technológia lehetőségeiről és az általa művelt VR-dokumentarizmusról tart előadást április 23-án. Uri és felesége, Michelle Kranot képzőművészekként kezdték pályafutásukat, munkáikban a kézzel festett háttereket ötvözik a 3D-animációval és a VR-technológiával. Dokumentarista történetmesélésük különösen emberközeli, melyet a The Hangman at Home című animációs VR-filmjük sikere és nemzetközi visszhangja is igazol. A Velencei Filmfesztiválon is díjazott alkotást tragikusan aktuálissá teszi a háborús humanitárius válság és az a körül kialakult diskurzus.

Uri Kranot munkásságán túl szó esik a társadalmi érzékenységű animációkról is: A valóság és a pixelek – Animációk a társadalmi felelősségvállalásról című előadás kiindulópontja, hogy

az animáció tökéletes eszköz a szociálisan érzékeny, társadalmi célú tartalmak megjelenítésére.

A program keretében a MOME Anim és a Nem Adom Fel Alapítvány, Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, valamint a Száz Szikra Kulturális Egyesület együttműködésében készült alkotásokat vetítik. Ezt követően egy nyílt beszélgetésre kerül sor a filmekről, valamint a társadalmi felelősségvállalás és az animáció kapcsolatáról.

Szintén az animáció párbeszéd-kezdeményező erejéről szól a Látható tudás: Visual Science és társadalmi felelősségvállalás című előadás. Április 24-én az Animation Workshop (TAW) dán diákjainak és a Sci-Vi Initiative nevű, Dániában tartott konferencia résztvevőinek alkotásait vetítik, amelyen keresztül a közönség ízelítőt kaphat abból, hogyan lehet tudományos kutatásokat láthatóvá tenni az animáció eszközeivel. A blokkot Végső Ágota animációs filmrendező, illusztrátor, producer, a MOME volt hallgatója vezeti be, aki jelenleg a lisszaboni NOVA Egyetem Társadalom- és Bölcsészettudományi Karának PhD diákja.

Mesterkurzusok és pódiumbeszélgetések

Mikkel Mainz dán animációs filmrendező is ellátogat a Friss Kakasra. A Skjald Creative Animációs Stúdió vezetője a közösségi finanszírozásról tart mesterkurzust április 24-én, amelyen arról mesél, miként lett részese az animációs szcénának, milyen aspektusait ismerte meg a produkciós folyamatoknak és a közösségi finanszírozásnak az olyan sikereken keresztül, mint a Tales of Alethrion vagy az előkészületben lévő egész estés alkotásai (Spirit Seeker, Gone Badminton).

Az Ugródeszka című pódiumbeszélgetés szintén a filmes karrier beindításáról szól. Április 22-én déltől Deák Dániel, a Friss Hús fesztiváligazgatója hazai alkotókkal beszélget, akik sikeresen szerepeltek a legrangosabb nemzetközi animációs fórumokon. Szakály Réka Anna (ASF & CEE), Teleki Kitti (Cartoon Springboard), Darabos Évia (ASF) és Szirmai Márton (Cartoon Movie) a sikerhez vezető útról mesélnek és osztják meg tapasztalataikat.

Az elmúlt években egyre több animációs sportfilm készült, B. Nagy Ervin például magyar sportlegendák fiatalkorát dolgozta fel Cserebogarak című sorozatában. Április 23-án hat animációs sportfilmet, köztük a Cserebogarak Egerszegi Krisztináról szóló epizódját vetítik. A program után B. Nagy Ervinnel beszélget Tőkés Anna animációs rendező.

Ért-e az újságíró a képek nyelvén? Bírja-e az alkotó a kritikát? Mit tehetnének közösen, hogy az animáció az alapműveltség részévé váljon?

Ezekre a kérdésekre is választ kaphatnak a látogatók április 23-án Az írástudók és az animáció című pódiumbeszélgetésen, amelynek keretben animációs rendezők és producerek filmes újságírókkal vitatják meg az animációs újságírás jelenét és legnagyobb kihívásait.

A Friss Kakas szervezői a 2020-ban elhunyt Richly Zsoltra emlékeznek. Április 24-én 17:30-tól a Háry János felújított változatát vetítik a Toldi Mozi nagytermében, a film után pedig Fülöp József, a MOME rektora beszélget Richly Zsolt pályatársaival, kollegáival, valamint tanítványaival.

A 2022-es Friss Kakas MOME Anim Premier vetítésével egybekötve ötödik alkalommal rendezik meg a Grafix vásárt. Április 23-án találkozhat és beszélgethet a közönség a MOME diákjaival, akiktől vásárolni is lehet majd, például képregényeket és picture bookokat.

A Friss Kakas első napján, pénteken 14:00-tól indul a Kakas Pitch, amelyen 8 kiválasztott animációs projekt mutatkozhat be a közönség és a szakmai zsűri tagjai előtt. Az előzsűri döntése alapján a Lakógyűlés (Érsek Laura), a LOKÁL – Csepel unleashed (Csánki Zsófia), a Mesélnek a kövek (Imre Orsolya), a Zotmund (Szeiler Péter), A legrosszabbkor (Kajlik Eszter és Elek Judit Sára), a The way out (Diószeghy Dániel), a Noah (Ábrányi Luca) és a Büdös pofon (Tobai Botond) című animációs projektek kerültek be a programba. A Kakas Pitch nyertese automatikusan bekerül az idei Friss Hús Pitchfórumára. A szakmai zsűri tagjai Szederkényi Bella animációs rendező és producer, Ruttkay Zsófia dramaturg, valamint Osváth Gábor producer. A díjátadó április 23-án, 18:00-kor lesz a Toldiban.

(Borítókép: Chripkó Lili)