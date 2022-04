Otthontalan alkotókat díjaznak

A Fedél Nélkül című újság Magyarországon megjelenő, hajléktalanok által írt, szerkesztett és terjesztett „utcalap”. Alapvető célja olyan olvasható, közérdeklődésre számot tartó lapot adni az olvasóknak, mely – egyedi jellegzetességeinek megőrzése mellett – kívül-belül méltó társa lehet a Nyugat-Európában már sok helyütt létező, népszerű utcalapoknak. 1993 tavaszán született az ötlet, hogy a sajtó szűkszavúsága miatt a hajléktalanoknak saját lapot kellene kiadni. Ungi Tibor alapító-főszerkesztő a Menhely Alapítvány támogatásával indíthatta el a Fedél Nélkül című utcalapot. Az első szám 1993. júliusában került utcára.

Az Év Alkotása Díjátadó a Fedél Nélkül utcalap legnagyobb éves művészeti eseménye. A Fedél Nélkül utcalap kezdeményezésére az első, 2004-es kiírás óta 450 szerző több mint 11.000 alkotása érkezett be az szervezethez.

Célunk megmutatni az otthontalan alkotók értékeit a nagyközönségnek, s erősíteni bennük saját alkotói identitásukat, aktivitásukat növelni. A művészet értéket teremt, és a tehetség nem lakcím szerint válogat. Hisszük, hogy segíthetünk utat törni a legkiválóbbaknak és otthonosságot találni a kortárs művészeti életben is

– mondja Kepe Róbert, a Fedél Nélkül főszerkesztője.

A művészeti pályázat célja, hogy az alkotók a pénzjutalom mellett szakmai elismerésben is részesüljenek. A Fedél Nélkül utcalap és kiadója, a Menhely Alapítvány a pályázók kortárs művészeti életbe való bekapcsolódását is igyekszik segíteni, alkotásaikat önálló kiállításokon, lapjukban, kötetkiadással és színházi együttműködések mentén is népszerűsítik.

A díjátadón vers, próza és kép kategóriában ismeri el az előző év legjobbjait a kortárs művészekből álló zsűri:

Fekete András zsűri elnöke, a Pagony kiadó munkatársa

Tóth Krisztina, Garaczi László és Németh Gábor – vers és próza kategória

Balogh Tibor, Szász Lilla és Eifert János – kép kategória

A nyertes alkotásokat előadja: Libor Laura, Pokorny Lia és Lengyel Tamás színművészek

Díjátadó időpontja 2022. május 4-én lesz a Spinoza Színházban. Az eseményre a belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött.