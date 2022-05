Idén június 9–12. között rendezik meg Veszprémben és környékén a Magyar Mozgókép Fesztivált, a hazai filmek ünnepét. Kilenc helyszínen és három városban – Veszprémben, Balatonfüreden és Balatonalmádiban – vetítenek le csaknem száz magyar filmet.

Fazakas Péter A játszma című alkotásának premierjével kezdődik a program június 9-én Veszprémben, Kulka Jánossal, Nagy Zsolttal és Hámori Gabriellával a főbb szerepekben. Több szempontból is izgalmas lesz ez a premier, hiszen A játszma a 2011-ben bemutatott nagy sikerű thriller, A vizsga folytatása, egyben az a filmszerep, amelyben Kulka János visszatér a filmvászonra sztrókja után.

A rendezvény utolsó napján, június 12-én adja át a Magyar Filmakadémia az idei Magyar Mozgókép Díjakat.

Rendhagyó módon idén a Magyar Filmakadémia mellett a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa, a Nemzeti Filmintézet, a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói, valamint a Magyar Operatőrök Társasága (HSC) is részt vettek a jelöltek kiválasztásában. A legjobb nagyjátékfilm-kategóriában igen nagy a verseny, hiszen a már korábban említett A játszma című alkotás többek között olyan filmekkel versenyez, mint Enyedi Ildikó nemzetközi koprodukcióban forgatott, a 2021-es cannes-i filmfesztiválon bemutatott A feleségem története vagy Deák Kristóf unokázós csalókról mintázott filmje, Az unoka.

A legtöbb jelölést A feleségem története, A játszma és a Külön falka kapta, mindhárom alkotás tíz kategóriában érdekelt. Ez a mozgóképes fesztivál azért is különleges, mert két tévés kategóriában – a legjobb tévéfilm és a legjobb tévésorozat – is versenyeznek az alkotások és az alkotók. Az előbbi kategóriában jelölt Goda Kriszta Ida regénye című filmje is. A rendező olyan sikeres nagyjátékfilmek után, mint a Csak szex és más semmi vagy a Szabadság, szerelem az utóbbi években inkább tévés produkciókkal foglalkozik.

Öt jelölést zsebelt be Eperjes Károly Magyar Passió című játékfilmje, amelynek elkészítésében nemcsak mint rendező volt jelen, övé az egyik főszerep, ezekben a kategóriákban is esélyes, és a forgatókönyv- és a maszkkategóriában is jelölték.

A legjobb tévésorozat mezőnyében megtalálható egy TV2 és egy RTL klub által sugárzott műsor, előbbi a Doktor Balaton, míg utóbbi A mi kis falunk egyik része. Meglepő módon a két vezető kereskedelmi csatorna saját gyártású sorozatában van közös vonás, mégpedig a producer, Kapitány-Diószegi Judit személyében.

Mozifilmes díjak

A 2022-es jelöltek az MFA Indexhez is eljuttatott közleménye szerint:

Nagyjátékfilm:

A feleségem története (rendező: Enyedi Ildikó)

A játszma (rendező: Fazakas Péter)

Külön falka (rendező: Kis Hajni)

Az unoka (rendező: Deák Kristóf)

Magyar Passió (rendező: Eperjes Károly)

Rendező:

Fazakas Péter (A játszma)

Deák Kristóf (Az unoka)

Enyedi Ildikó (A feleségem története)

Papp Gábor Zsigmond (Bereményi kalapja)

Eperjes Károly (Magyar passió)

Elsőfilmes:

Deák Kristóf (Az unoka)

Kis Hajni (Külön falka)

Lőrincz Nándor–Nagy Bálint (Legjobb tudomásom szerint)

Fabricius Gábor (Eltörölni Frankot)

Fazekas Máté Bence (Kilakoltatás)

Női főszereplő:

Hámori Gabriella (Legjobb tudomásom szerint)

Mentes Júlia Virgínia (Ida regénye)

Mészáros Blanka (Kilakoltatás)

Léa Seydoux (A feleségem története)

Molnár Piroska (Bors néni)

Férfi főszereplő:

Thuróczy Szabolcs (Szia, Életem!)

Eperjes Károly (Magyar Passió)

Kulka János (A játszma)

Mátray László (Attila, Isten ostora)

Dietz Gusztáv (Külön falka)

Mellékszereplő:

Sergio Rubini (A feleségem története)

Andai Kati (Külön falka)

Hámori Gabriella (A játszma)

Hernádi Judit (A legjobb dolgokon bőgni kell)

Nagypál Gábor (El a kezekkel a papámtól!)

Dokumentum-, animációs- és kisjátékfilmek

Egész estés dokumentumfilm:

Egy mindenkiért (rendező: Muhi András Pires)

Bereményi kalapja (rendező: Papp Gábor Zsigmond)

Triptichon: Esterházy János élete és öröksége (rendező: Zsigmond Dezső)

Dívák (rendező: Kőrösi Máté)

A bereki ember (rendező: Bertha Lívia)

Rövid dokumentumfilm:

Otthon, otthon (rendező: Nagy Anikó Mária, Szabó Attila)

Jankovicsok (rendező: Szabó Szonja)

101. magyar népmese (rendező: Novák Tamás)

A varázsló – Csernus Tibor festőművész (rendező: Surányi András)

Mi, svábok mindig jó magyarok voltunk (rendező: László Gábor)

Kisjátékfilm:

Szelfi Egyetem (rendező: Bánszki Kristóf)

Diszkó Diktátor (rendező: Kőváry Dániel)

Magunk maradtunk (rendező: Kovács Ákos)

Elfelejtett nemzedék (Rendező: Aracsi Norbert)

Missing Light (rendező: Török Előd)

Animációs film:

Otthon (rendező: Rofusz Kinga, producer: Klingl Béla)

A piros veréb (rendező: Rófusz Ferenc, producer: Hajdú Zsófia)

ACID (rendező: Koós Árpád, producer: Klingl Béla)

Janó Manó és az elveszett harmatcseppek 12. rész – Hajsza a határvidéken (rendező: Miklósy Zoltán, Herkó Attila, producer: Konrád Éva)

Legendás család (rendező: Glaser Kati, producer: Mikulás Ferenc)

Televíziós díjak

Tévéfilm:

Ida regénye (rendező: Goda Krisztina)

Kék róka (rendező: Pacskovszky József)

Attila, Isten ostora (rendező: Vidnyánszky Attila)

Bors néni (rendező: Novák János)

Korai menyegző (rendező: Vékes Csaba, Olt Tamás)

Sorozat:

A mi kis falunk 5. évad 18. rész – A barátnő (rendező: Kapitány Iván, Lóth Balázs, producer, vezető producer: Kapitány-Diószegi Judit, RTL kreatív producer: Herman Péter)

Doktor Balaton 1. évad 80. rész (rendező: Cibulya Nikol, Csicskár Dávid, Fazekas Csaba, Gergely Zoltán, Politzer Péter, vezető producer: Kapitány-Diószegi Judit, producer: Kapitány Iván, Boris Mihály, TV2 kreatív producer: Csányi Márton)

Shakespeare/37 – Montague és Capulet (rendező: Magács László, producer: Csutak Tamás, Herner Dániel, Magács László)

Egyedi alkotói kategóriák

Operatőr:

Rév Marcell (A feleségem története)

Nyoszoli Ákos (Külön falka)

Maly Róbert (Az unoka)

Nagy András (A játszma)

Dobos Tamás (Eltörölni Frankot)

Forgatókönyvíró:

Köbli Norbert (A játszma)

Szántó Fanni–Kis Hajni (Külön falka)

Enyedi Ildikó (A feleségem története)

Várnai Péter, Horváth Áron, Petrik András (Magyar Passió)

Grosan Cristina–Rainer-Micsinyei Nóra (A legjobb dolgokon bőgni kell)

Zeneszerző:

Szirtes Edina „Mókus” (Korai menyegző)

Rakonczai Viktor (El a kezekkel a papámtól!)

Vígh Dávid, Zságer Balázs (Eltörölni Frankot)

Borsos Oleg (Külön falka)

Csengery Dániel (Ida regénye)

Hangmérnök/hangmester:

Stefano Campus (A feleségem története)

Balázs Gábor (A játszma)

Dusan Kozák (Külön falka)

Zányi Tamás (Eltörölni Frankot)

Madaras Attila (El a kezekkel a papámtól!)

Vágó:

Bartos Bence (Bereményi kalapja)

Kovács Zoltán (A játszma)

Rumbold László (Attila, Isten ostora)

Szalai Károly H. S. E. (A feleségem története)

Gorácz Vanda (Külön falka)

Díszlettervező:

Valcz Gábor (El a kezekkel a papámtól!)

Bozóki Mara (Kék róka)

Oleksandr Bilozub (Attila, Isten ostora)

Takács Eszter (Korai mennyegző)

Horváth Viktória–Nánássy Zsolt (Nagykarácsony)

Jelmez:

Flesch Andrea (A feleségem története)

Giliga Ilka (Külön falka)

Keszei Borbála (Nagykarácsony)

Kemenesi Tünde (A játszma)

Tóth Linda Rita (Legjobb tudomásom szerint)

Maszk:

Kreuzer Barbara (A feleségem története)

Hortobágyi Ernella (A játszma)

Bujdosó Magdolna (Magyar Passió)

Kriskó Ancsa (Az unoka)

Kund Barbara (El a kezekkel a papámtól!)

(Borítókép: Részlet A játszma című filmből. Fotó: Magyar Mozgókép Fesztivál)